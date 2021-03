La mise à jour de Marvel’s Avengers sur PS5 et la série arrive bientôt

Les héros sont habillés d’améliorations graphiques et physiques avec la mise à jour gratuite de Marvel’s Avengers sur PS5 et Series.

Square-Enix et Crystal Dynamics travaillent d’arrache-pied pour retrouver la grandeur de leur joyau de la couronne. Nous parlons du jeu mettant en vedette le groupe de super-héros le plus puissant de la planète, qui a été lancé en septembre dernier sur PS4, Xbox One et PC. Maintenant, c’est à la «prochaine génération» avec la version de Marvel’s Avengers sur PS5 et série.

À travers l’événement Square Enix Presents, Crystal Dynamics a décidé de récompenser les joueurs, en soutenant le jeu avec un plan de contenu pour 2021, la mise à niveau gratuite vers les consoles de nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X, et un engagement à communiquer. manière directe et transparente.

Que pouvons-nous attendre du jeu sur le nouveau matériel? La PS5 et la Xbox Series X afficheront le jeu à une résolution 4K native et à un taux de 60 FPS. Les visuels ont également été améliorés, avec de nouveaux effets de destruction d’armure et des capacités héroïques, des textures haute résolution et des effets d’éclairage et de réflexion.

En revanche, le jeu bénéficie d’améliorations du filtre anisotrope (qui affecte l’affichage des textures obliques) et de l’occlusion ambiante (éclairage en fonction de la géométrie de la scène). Les disques SSD permettent des temps de chargement très courts.

Tous ceux qui ont la version précédente (PS4 ou Xbox One) pourront mettre à jour le jeu gratuitement et transférer leurs parties sauvegardées. Et aussi Marvel’s Avengers permettra le jeu croisé entre les générations.

La version PS5 profite également du moteur audio Tempest Engine pour offrir un son 3D amélioré et offrira des vibrations haptiques grâce au contrôleur Dualsense.