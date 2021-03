La mise à jour de mars de Rust présente un réseau de tunnels souterrains pour connecter différentes parties de la carte

C’est mars et cela signifie qu’il est temps pour un autre Rouiller mettre à jour. Cette mise à jour introduit un réseau de tunnels souterrains sophistiqués et de nouveaux mécanismes de jeu qui vont avec.

Ce réseau ferroviaire relie différentes zones de la carte, et vous pouvez monter sur les rails avec des chariots de travail et rencontrer des habitants du tunnel en cours de route.

Rust mise à jour aujourd’hui à 19: 00UTC / 14: 00EST pic.twitter.com/GGsIWhNIEY – Alistair McFarlane (@Alistair_McF) 4 mars 2021

Le réseau ferroviaire relie les principaux points de repère disséminés autour de la carte de Rust, tels que les tunnels militaires existants et le site de lancement. Tout sera clairement présenté sur la carte.

Ces tunnels ne sont pas seulement des trous sombres et sans vie, mais une terre d’opportunités, de butins et d’objets précieux, et une population de méchants habitants des tunnels qui n’aiment pas être dérangés.

Vous n’aurez pas non plus à parcourir les tunnels. Si vous avez le carburant, vous pouvez sauter dans l’un des deux chariots de travail à conduire situés à chaque station. Ceux-ci peuvent subir des dommages, surtout si vous rencontrez d’autres chariots sur les pistes, mais vous pouvez les réparer.

Il s’agit d’une mise à jour intéressante qui ajoute une toute nouvelle dimension à la carte. Le combat dans les tunnels sera probablement très amusant, et vous pouvez vous attendre à un chaos de chariot de travail à la course.

En plus des nouveaux tunnels et de la mécanique, il y a trois nouvelles machines à sous situées à Bandit Town, avec des gains allant jusqu’à 6000 ferrailles. Quelle que soit votre opinion sur les machines à sous, elles sont là pour rester.

Les notes de mise à jour complètes seront publiées ce soir à 19 h GMT / 11 h 00 AM PST. Il devrait y avoir plus d’informations sur le fonctionnement des tunnels et quelques détails sur la maintenance à venir du serveur.

Espérons qu’il pourrait également y avoir des informations sur Rust pour les consoles. Les fans attendaient avec impatience les nouvelles du moment où s’attendre à la sortie complète du jeu sur Xbox, mais rien n’est toujours garanti.

Cela étant dit, le jeu est entré en version bêta fermée pour Console Edition et il y avait une bande-annonce récente qui suggère que le jeu pourrait arriver le plus tôt possible.

Bonne nouvelle pour Facepunch et Double Eleven, car Valheim a connu le succès au cours des dernières semaines, et l’édition Console pourrait bien être ce qu’il faut pour remettre Rust sur la carte.

Gardez les yeux ouverts pour les notes de mise à jour prolongées de mars pour Rust qui arrivent plus tard dans la journée.