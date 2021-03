La mise à jour de la théorie du chaos d’Apex Legends brise à nouveau l’audio du jeu

S’il y a une garantie avec un Apex Legends mettre à jour c’est que l’audio du jeu sera probablement cassé à la sortie. La théorie du chaos n’est pas différente. Une combinaison de bruits de zone d’effet et d’événements dans le jeu a conduit à un certain chaos audio.

Le bruit le plus fort et le plus irritant est le wubwubwub des anneaux du nouveau mode à durée limitée. Celles-ci apparaissent régulièrement sur la carte et semblent faire un bruit énorme lors du frai, même si vous êtes de l’autre côté de la carte.

La mort attend. 💀 L’événement Chaos Theory Collection est désormais disponible sur PC, Xbox et PlayStation jusqu’au 23 mars. pic.twitter.com/f9SjzIUGEB – Apex Legends (@PlayApex) 9 mars 2021

Un autre coupable causant des problèmes de son sur King’s Canyon est le nouvel élément Heat Shield. Déployé à l’intérieur de l’anneau et il y a encore un autre son bourdonnant qui bloque à peu près tout l’audio environnant. Conception ciblée? Peut-être. Mais s’il couvre les bruits de pas, il devrait être atténué.

Il convient de noter que le nouvel élément de bouclier thermique est presque impossible à combattre, surtout si vous êtes sur le ring. Le rouge du bouclier avec le rouge de l’anneau provoque beaucoup de fouillis visuel. Cela pourrait devenir un gros problème dans le jeu compétitif si le bouclier thermique doit rester.

Les fans se sont déjà rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre de l’audio des pas dans la dernière mise à jour, car tout le son ambiant, les anneaux et le nouvel élément peignent une image audio assez encombrée pour Apex Legends.

Mis à part les problèmes audio, Chaos Theory n’a pas cassé le jeu comme d’autres événements l’ont fait, et les serveurs semblaient avoir assez bien fonctionné. Il n’y a pas beaucoup de plaintes concernant des pannes de serveur ou des pannes de jeu, donc c’est bien.

Il y a aussi quelques points positifs. L’élément Heat Shield est quelque chose d’assez unique et sera amusant si l’encombrement audio et visuel peut être un peu nettoyé. Cela donnera lieu à des jeux intéressants en dehors du ring.

La prise de contrôle de la ville de Caustic est évidemment à peu près injouable au début d’un événement, bien que la conception de la zone et la distribution du butin semblent remplacer le Mirage Voyage manquant et le traitement de l’eau disparu.

Avec chaque nouveau correctif, de nombreux nouveaux détails ont été divulgués sur la suite pour Apex Legends, et tous les signes indiquent une très grande année pour le jeu en termes de baisses de contenu et de mises à jour. Il y a censément quatre événements cette saison avec un mode Arena à venir qui pourrait transformer complètement Apex.