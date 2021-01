La mise à jour de la saison 3.5 de Fall Guys introduit un nouveau niveau et des variations aux niveaux existants

Les gars de l’automne était le multijoueur à succès de 2020. Il est sorti du champ gauche, mais une fois que les joueurs ont eu la chance de découvrir son action de bataille royale non-stop, ils n’ont pas regardé en arrière.

Même en 2021, en continue d’attirer une large base de fans. Le développeur a continué à soutenir le jeu avec des mises à jour fréquentes pour que les expériences de jeu se déroulent sans heurts malgré la grande activité qu’il continue de recevoir.

Nous approchons maintenant de la mise à jour de la saison 3.5, qui, selon les notes de patch des développeurs publiées récemment via Twitter, apporte beaucoup de contenu de qualité pour des expériences de bataille royale encore plus incroyables.

Le meilleur ajout de cette mise à jour de mi-saison est probablement un nouveau niveau. Il n’y a pas de détails officiels pour le moment soulignant ce que cela inclura et ce à quoi cela ressemblera, mais le développeur a une bonne expérience pour garder les joueurs sur leurs gardes. Vous pouvez parier que de nombreux obstacles et surprises vous attendent.

En plus de ce nouveau niveau, des variations par rapport aux niveaux existants. Cela devrait apporter une nouveauté supplémentaire même pour les joueurs qui ont apprécié Les gars de l’automne depuis sa sortie initiale en février de l’année dernière. Les variations comprendront de nouveaux obstacles et de nouveaux systèmes avec lesquels les joueurs devront se familiariser.

Donc si tu es resté Les gars de l’automne et que vous avez envie de défis plus grands ou simplement de quelque chose de nouveau, la mise à jour de la saison 3.5 vaut vraiment la peine d’être attendue. Il y a d’autres choses à venir dans cette mise à jour de mi-saison, comme un nouveau pack DLC et des costumes.

Les gars de l’automne est déjà un jeu assez chaotique. Vous devez affronter beaucoup d’autres, en terminant des niveaux jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Maintenant que les niveaux sont modifiés pour plus de nouveauté, les joueurs devront repenser leurs stratégies s’ils veulent sortir vainqueur de chaque course et défi.

C’est aussi agréable de voir de nouveaux costumes, tels que Sonic et même Godzilla. Ce dernier est en fait assez approprié compte tenu Godzilla contre Kong était juste tease. Beaucoup de joueurs de la communauté sont ravis de voir deux titans emblématiques enfin venir aux mains.

Cette mise à jour à venir montre que Mediatonic continue de prendre Les gars de l’automne dans la bonne direction. Ils ont un succès réussi, mais ils sont toujours déterminés à satisfaire les demandes de la communauté et à rendre le gameplay aussi bon que possible. Si vous vous souciez de Les gars de l’automne futur, alors cette mise à jour de mi-saison est très prometteuse.