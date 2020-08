La mise à jour de la fonctionnalité Snapshot de l’assistant Google apporte des rappels d’anniversaire, des recommandations de recettes et plus encore

Tendance FP28 août 2020 16:51:21 IST

Google avait a introduit la fonction d’instantané dans Google Assistant en 2018 pour aider les utilisateurs à gérer leur emploi du temps quotidien en tabulant quand on a une réunion, quels sont les horaires de transit, etc. La fonctionnalité présenterait des «instantanés visuels» de votre journée et l’assistant vous donnerait même des rappels en conséquence.

Google est apporter des mises à jour personnalisées à la fonction. La carte Snapshot comprend désormais également les anniversaires et les jours fériés. La fonction vous montrera les anniversaires à venir en haut et suggérera même diverses actions que vous pouvez entreprendre, comme appeler le contact ou laisser tomber une chanson de joyeux anniversaire personnalisée. Il enverra également des notifications pour les événements à venir ou les vols avec les factures dues.

Google propose également de recevoir des recommandations basées sur vos données utilisateur. L’Assistant utilisera donc les données de vos résultats de recherche et suggérera des jeux, des restaurants, des recettes et d’autres choses qui pourraient vous intéresser.

Parmi ces recommandations personnalisées, l’onglet affichera différentes suggestions de recettes. Google dit que les résultats changeront en fonction de l’heure de votre recherche. Ainsi des articles de dîner si vous recherchez la nuit.

Les utilisateurs de l’Assistant pourront désormais invoquer les instantanés à l’aide de la commande vocale. Auparavant, la fonctionnalité n’était accessible qu’en appuyant sur l’icône dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de l’Assistant. Mais après la récente mise à jour, vous pouvez dire «Hey Google, montre-moi ma journée» et la fonctionnalité sera activée.

Il est à noter ici que la commande anglais ne fonctionnera que si votre langue par défaut est l’anglais. Cependant, le géant de la technologie travaille à l’introduction de langues supplémentaires dans les mois à venir.

