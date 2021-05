La mise à jour de la dynastie médiévale ajoute de nouveaux sons environnementaux dynamiques pour plus d’immersion

Avez-vous déjà pensé que les arbres bruissants et le bruit sourd lointain du marteau du forgeron dans votre monde médiéval fantastique n’étaient pas assez atmosphériques? Eh bien, le plus récent Dynastie médiévale la mise à jour devrait résoudre ce problème pour vous. Il s’agit de la dernière d’une série de mises à jour en cours du jeu de simulation Early Access qui a connu une popularité constante sur Vapeur.

Les premières mises à jour du système de sonorisation environnementale concernent principalement les oiseaux. Et le vent. Le bruit ambiant de fond du vent dans les feuilles et le chant des oiseaux sera calculé en fonction du nombre d’arbres près du joueur. C’est une mécanique assez soignée et pas trop courante dans les jeux.

L’idée est de rendre l’environnement autour du joueur plus vivant. Dans la précédente mise à jour du jeu de Toplitz, qui était un peu plus complète et arrivée il y a un peu plus d’une semaine, ils ont résolu des problèmes de bugs et de PNJ faisant des choses farfelues qui ruinaient parfois l’immersion.

Le nouveau système sonore environnemental comprend de nouveaux sons pour le vent pendant que vous marchez dans la forêt, différents sons d’oiseaux (actuellement un travail en cours) et de nouveaux sons pour les PNJ de pêche qui couvrent la capture d’un poisson, le fait de rater une course et la marche au ralenti dans l’eau.

Divers autres sons ont également été mis à jour: il y a de nouveaux sons pour le cheval, l’âne et le cerf; Les bruits d’animaux en général ont été remplacés par des bruits qui semblent plus naturels, et il y a de nouveaux sons pour les animaux qui grignotent du foin.

Cette petite mise à jour de Medieval Dynasty – disponible aujourd’hui, le 7 mai – traite également de quelques corrections de bogues supplémentaires. Les animaux, en particulier les cerfs, n’apparaîtront plus au hasard à mi-hauteur d’un arbre ou sur le toit de votre maison. D’autres animaux sauvages ne se contenteront pas d’errer au milieu de la ville non plus.

D’autres modifications ont été apportées pour rendre certains modules de construction plus robustes, deux quêtes ont été corrigées (les histoires VIII et IX d’Alwin ont été réglées) et d’autres mises à jour générales du modèle de votre personnage ont également été apportées.

Enfin, quelques changements d’équilibre ont été apportés, notamment la réduction de la vitesse du Buck, Doe et Wolf, ce qui devrait rendre la vie du joueur un peu plus facile. D’un autre côté, le sanglier et l’ours ont vu leur vitesse de déplacement augmentée: cela rendra plus difficile pour le joueur de s’échapper à moins que les animaux ne soient déjà blessés.

Medieval Dynasty est maintenant en accès anticipé sur Steam.