La mise à jour de décembre de Dead Cells est là et comprend du contenu de vacances pour tous

Le roguelite Cellules mortes a eu un impact assez important depuis sa sortie en 2017. Il offre une excellente rejouabilité, de superbes graphismes et un design stimulant sur lequel vous voudrez continuer à revenir.

Motion Twin l’a également soutenu de manière assez cohérente avec des mises à jour. Il y a eu une légère baisse depuis août, mais maintenant, la mise à jour du malaise est disponible. Cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment étant donné que Noël approche à grands pas.

Il semble que la mise à jour inclut également du contenu sur le thème de Noël. Vous avez deux nouveaux clients pour The Beheaded, qui comprend un costume de bonhomme de neige et un inspiré du Père Noël.

Donc, si vous avez été d’humeur à explorer des niveaux apparemment illimités et à éliminer les menaces tout en montrant votre esprit de vacances, cette mise à jour est le complément parfait.

Si vous avez été l’un des nombreux joueurs à avoir attendu la nouvelle arme katana, elle est également incluse dans cette mise à jour.

Il vous donne des capacités spéciales qui devraient être amusantes et vous offrir de nouvelles expériences de combat. Il a été fortement demandé depuis le plus longtemps maintenant, c’est donc formidable de voir Motion Twin arriver en grand.

Enfin, le malaise a été retravaillé. Il se recharge avec le temps et quand il y a moins d’ennemis autour, la barre se remplit plus lentement. Si le malaise est plus élevé, les ennemis seront plus difficiles. En tuant des ennemis et des boss, vous pouvez réduire la barre de malaise.

Si vous voulez une meilleure ventilation, visitez le site officiel de la mise à jour. Certaines améliorations d’équilibre ont également été apportées, ce qui devrait Cellules mortes jouez encore plus doucement.

Ce n’est pas une mise à jour trop minable pour un jeu qui l’a tué jusqu’à présent. Oui, cela fait un moment qu’une nouvelle mise à jour a été lancée dans le jeu, mais maintenant que le développeur prend de nouveau de l’ampleur, il semble qu’ils veulent maintenir le DLC en force d’ici 2021.

Qui sait ce qu’ils feront d’autre pour augmenter la difficulté et améliorer les mécanismes de jeu? De toute façon, c’est génial de voir Motion Twin toujours plaire à leurs fans inconditionnels et faire Cellules mortes une expérience de metroidvania roguelite encore meilleure.

Il se distingue déjà parmi les meilleurs et avec des mises à jour continues, il devrait continuer à grimper dans les charts aussi longtemps que le développeur le prend en charge. Et rappelez-vous que Fatal Falls est toujours ciblé pour le début de l’année prochaine. Sur la base des bandes-annonces et des notes des développeurs, il semble s’améliorer Cellules mortes encore plus.