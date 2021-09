La mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla prévue la semaine prochaine, ajoute de nouveaux raids fluviaux, une difficulté de cauchemar, de l’équipement, plus

Tronxy 1Pc Mise A Jour Automatique Du Capteur A Induction Leveling Capteur De Proximite Pour Imprimante Tronxy 3D Avec Fonction Auto Leveling

Caractéristiques: Compatible avec les imprimantes TRONXY 3D avec fonction d'auto-nivellement. Dispositif de mise à niveau automatique pour le nivellement plus rapide et plus efficace. 6-36V tension de fonctionnement CC, max. courant 300mA. Distance de détection: 8 mm ± 15% Marque de nouveaux accessoires, la garantie de qualité. Caractéristiques: Quantité: 1pc / 2pcs (en option) Tension: DC 6-36V Courant: Max. 300mA Distance de détection: 8 mm ± 15% Longueur du câble: 120 cm / 3.9ft Liste de colisage: 1 * mise à niveau automatique du capteur