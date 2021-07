La mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla confirmée pour le 27 juillet, ajoute une mise à l’échelle du niveau

Ubisoft a confirmé que le prochain gros patch pour Assassin’s Creed Valhalla sera lancé la semaine prochaine, le 27 juillet (mardi). Cette mise à jour était attendue depuis qu’elle a été repérée sur les serveurs de Sony il y a quelques jours à peine, mais c’est quand même bien d’avoir une confirmation officielle.

Alors, qu’est-ce qui va être inclus dans ce patch? Eh bien, le développeur a déjà présenté les épées à une main comme un nouveau type d’arme, dont l’une sera soi-disant sera disponible avec la prochaine mise à jour du titre du jeu, qui, nous supposons, est ce correctif nouvellement annoncé.

La mise à l’échelle des niveaux arrive dans Assassin’s Creed Valhalla le mardi 27 juillet ! 📈 Vous pouvez choisir parmi 5 options, de ‘off’ à Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY– Assassin’s Creed (@assassinscreed) 23 juillet 2021

Ubisoft n’a pas encore officialisé l’inclusion des épées à une main, mais il possède confirmé qu’une nouvelle option de mise à l’échelle du niveau sera ajoutée dans cette mise à jour. La mise à l’échelle des niveaux vous permet d’augmenter la difficulté du combat de Valhalla en renforçant vos adversaires à des degrés divers. Il offrira cinq paramètres : par défaut, désactivé, constant, plus difficile et cauchemardesque. On dirait que ce sera un ajout bienvenu pour ceux qui recherchent un défi plus mortel.

Nous imaginons qu’Ubisoft partagera plus de détails dans un avenir très proche, avec des notes de mise à jour probablement tomber juste avant ou à côté de la mise à jour elle-même.