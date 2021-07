La mise à jour d’Adobe Creative Cloud apporte Speech to Text dans Premiere Pro, la prise en charge des Mac M1 et plus encore

26 juillet 2021 18:07:52 IST

Adobe a introduit de nouvelles fonctionnalités pour sa plate-forme de services Creative Cloud. La nouvelle mise à jour a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment Speech to Text dans Premiere Pro, Premiere Pro sur les Mac Apple alimentés par M1, et plus encore. Adobe Premiere Pro dispose désormais de la fonction Speech to Text qui permettra aux créateurs de contenu d’ajouter facilement des légendes à leurs vidéos sans aucun problème. On dit que la fonctionnalité aide les gens à gagner du temps jusqu’à 75 %. Il prend en charge 13 langues et est prétendu être précis.

Les utilisateurs peuvent facilement apporter des modifications à la transcription, rechercher des séquences vidéo et activer davantage de fonctionnalités. Il crée automatiquement des sous-titres à l’aide de la technologie d’apprentissage automatique d’Adobe Sensei. De plus, il s’agit d’une fonctionnalité gratuite.

Premiere Pro a également atteint les derniers Mac Apple alimentés par M1 et devrait fonctionner 80 % plus rapidement par rapport aux Mac alimentés par Intel. D’autres fonctionnalités seront prises en charge, notamment la prise en charge de M1 pour Media Encoder et Character Animator, After Effects (qui sera introduit en version bêta publique plus tard cette année), et plus encore.

Il a également ajouté un rendu multi-images dans After Effects qui offrira un rendu à l’écran plus rapide et une expérience plus réactive. Il y aura un rendu spéculatif qui détectera si un appareil n’est pas utilisé et rendra ensuite les compositions.

Pour faire avancer la tendance des animations dans le contenu, Adobe disposera désormais d’un tracker corporel pour animer les marionnettes en utilisant leurs propres mouvements corporels. Cela se fera avec Character Animator. De plus, un fabricant de marionnettes (maintenant en version bêta publique) est également présent, ce qui aidera les gens à créer des personnages animés.

Bien que Speech to Text soit disponible pour tous, d’autres fonctionnalités restent en version bêta publique.

