La mise à jour bêta de l’application PlayStation permet aux utilisateurs de PS5 de partager des captures d’écran et des captures vidéo

PlayStation déploie une mise à jour bêta limitée pour l’application PlayStation sur les appareils mobiles. Cette version bêta permet aux utilisateurs de PS5 de télécharger des captures d’écran et des captures vidéo, qui peuvent ensuite être visualisées et partagées via l’application. Cependant, ce test n’est actuellement disponible qu’au Japon et au Canada, et même dans ce cas, il est réservé aux utilisateurs iOS (avec une mise à jour Android prévue dans un proche avenir).

Une version bêta à diffusion limitée permettant aux joueurs PS5 au Canada et au Japon de partager leurs captures d’écran et extraits de jeu via PlayStation App commence à être déployée aujourd’hui. Pour plus de détails, consultez : https://t.co/afVHXLbJsZ pic.twitter.com/WMVWqHP1GY– PlayStation Canada (@PlayStationCA) 18 octobre 2021

En tout cas, c’est clairement Sony qui teste les eaux. En activant la mise à jour sur l’application, votre PS5 liée téléchargera automatiquement les captures d’écran et les vidéos enregistrées sur votre console. Ces partages resteront là-haut dans le cloud pendant 14 jours après avoir été téléchargés, et dans ce laps de temps, vous pouvez faire ce que vous voulez avec eux via l’application, ce qui inclut de les télécharger sur votre appareil mobile.

Il existe cependant une limitation sur la capture vidéo : les vidéos de gameplay doivent durer moins de trois minutes et ne pas être capturées en 4K pour pouvoir être téléchargées.

Tout cela ressemble à une mise à jour bienvenue pour l’application PlayStation, qui n’a reçu aucun changement ou ajout majeur depuis un certain temps. Espérons que cette période bêta se passe bien et que Sony envisage de déployer la mise à jour dans son intégralité à un moment donné dans le futur.