La mise à jour apporte des feux d’artifice et des voyages de rêve

Le 30 juillet, Animal Crossing: New Horizons recevra une mise à jour estivale. Ceci est gratuit pour tous les utilisateurs et apporte des feux d’artifice colorés et des voyages de rêve fantastiques dans le jeu.

L’heure d’été est en fait l’heure de Matsuri au Japon, c’est-à-dire l’heure des festivals des petites villes. Le point culminant de chacun de ces festivals est le feu d’artifice. Pas étonnant que le développeur japonais Nintendo intègre également les lumières du ciel colorées dans “Animal Crossing: New Horizons”. Et juste à temps pour le milieu de l’été. À partir du 30 juillet, la mise à jour estivale assurera des spectacles de lumière colorés dans le ciel nocturne – tous les dimanches d’août.

Vous pouvez ensuite simplement profiter du feu d’artifice ou créer le vôtre avec des designs personnalisés. De plus, vous pouvez obtenir des prix avantageux et des articles limités dans le temps chez Reiners Tombula.

Les voyages de rêve rendent le sommeil vraiment intéressant

La mise à jour estivale rend non seulement le ciel lumineux et coloré, mais vos rêves deviennent également lumineux et beaux. Dès que vous vous couchez, vous pouvez commencer des voyages de rêve. Ils vous emmènent vers des îles éloignées d’autres joueurs. Ce que vous faites là-bas n’a aucune influence sur l’autre joueur ou son monde, vos actions ne sont pas enregistrées avec lui. C’est pareil dans l’autre sens: lors de leurs voyages de rêve, d’autres joueurs peuvent venir sur votre île et les explorer sans influencer votre empire.

Vous partez en voyage de rêve en vous endormant. Ensuite, vous pouvez choisir une “adresse de rêve” et commencer votre visite d’exploration.