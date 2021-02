La mise à jour Apple Watch est censée résoudre les problèmes de batterie

Quiconque possède une Apple Watch doit maintenant faire attention. Dans les versions du système d’exploitation watchOS 7.2 et 7.3, il existe un bogue qui empêche certains modèles de se recharger dès qu’ils passent en mode réserve de marche. Une mise à jour devrait maintenant résoudre le problème.

Apple a publié watchOS 7.3.1. La mise à jour de l’Apple Watch est destinée à corriger un bug dévastateur qui peut survenir dans watchOS 7.2 et 7.3. Selon PhoneArena, dans quelques modèles de l’Apple Watch Series 5 ou de la Watch SE, cela signifie que les montres ne se chargent plus dès qu’elles passent en mode réserve de marche.

La question est grave. Apple le sait également et a donc mis en place une page spéciale pour ses utilisateurs qui permet d’identifier et de résoudre le problème. Il est fortement recommandé d’installer watchOS 7.3.1. S’il est déjà trop tard, Apple recommande de placer la smartwatch sur un chargeur pendant au moins une demi-heure. Si rien ne change, il ne reste plus qu’à contacter le support et à envoyer l’Apple Watch.

C’est ainsi que vous pouvez savoir si vous êtes concerné

Vous avez une Apple Watch, mais vous ne vous souvenez pas exactement de quel modèle? Pas de problème, c’est facile à découvrir. Ouvrez simplement l’application de la montre sur l’iPhone ou directement sur la montre Réglages et sous Général le point à propos de choisir. Le nom et le numéro du modèle sont indiqués ici.

Et quel est le mode de réserve de marche? Il s’agit d’une fonctionnalité qu’Apple utilise pour prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch. Lorsque le niveau de charge est de dix pour cent, le système vous demande si vous souhaitez l’activer. Si la batterie perd encore plus d’énergie, elle s’allume. Après cela, l’Apple Watch n’affiche que l’heure. Toutes les autres fonctions sont désactivées. Pour désactiver la réserve de marche, maintenez le bouton sur le côté de l’horloge enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Mettre à jour Apple Watch: voici comment cela fonctionne

Avec watchOS 7.3.1, l’erreur dévastatrice de la batterie disparaît de votre Apple Watch. Une mise à jour est donc fortement recommandée. Pour ce faire, ouvrez l’application Watch sur l’iPhone et appuyez sur Ma montre en haut à gauche. Sélectionnez Général puis Mise à jour logicielle en dehors. Pour exécuter la mise à jour, l’Apple Watch doit être chargée à au moins 50%, connectée au WLAN et placée sur le chargeur ainsi qu’à proximité de l’iPhone.