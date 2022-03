La mise à jour Android de mars 2022 est désormais téléchargeable : toutes les actualités

La mise à jour de sécurité Android du mois de mars 2022 est désormais disponible, voici toutes les nouveautés qu’elle apporte.

C’est le premier lundi de mars, et cela signifie qu’il y a un nouvelle mise à jour de sécurité Android disponible. Google a publié le correctif de sécurité mars 2022 ainsi que le bulletin qui recueille les vulnérabilités du système d’exploitation corrigées au cours des dernières semaines.

La mise à jour Android de mars 2022 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4. Les Pixel 2016, le Pixel 2 et le Pixel 3 ne font plus partie de la liste des terminaux compatibles avec les nouvelles mises à jour système et de sécurité.

Samsung a réussi à devancer Google et au cours des derniers jours, il avait déjà mis à jour certains de ses modèles avec le patch de mars. Cependant, n’oubliez pas que les fabricants ont accès au patch quelques jours avant que Google ne le publie dans son bulletin, il n’est donc pas surprenant que certaines entreprises parviennent à le devancer.

La mise à jour Android de mars arrive pour résoudre les problèmes de sécurité

Comment mettre à jour Android vers la dernière version sans avoir de mise à jour officielle

Comme d’habitude tous les trois mois, il s’agit d’une mise à jour du type Pixel Feature Drop, visant à introduire nouvelles fonctionnelles pour les appareils Pixel. La liste des changements est disponible sur le forum officiel de Pixel.

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leur téléphone peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch de mars publié par Google.

En revanche, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités qui ont été corrigées avec cette mise à jour, classés en fonction du niveau de menace qu’ils représentent pour la plate-forme. Certaines d’entre elles sont Améliorations spécifiques des performances et de la sécurité pour les mobiles Pixel.

Ce sont les fabricants de mobiles qui mettent de plus en plus de temps à mettre à jour votre Android

le Correctif de sécurité Android mars 2022 Il sortira progressivement dans les prochaines heures via OTA, et atteindra progressivement les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareilpour effectuer l’installation manuelle soit via le fichier OTA, soit via l’image d’usine de chaque terminal :

Rubriques connexes: Android

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂