La mise à jour Android de décembre peut maintenant être téléchargée, voici ses actualités

La mise à jour Android de décembre est désormais disponible: découvrez son actualité et les mobiles sur lesquels elle peut être installée.

Même si certaines entreprises comme Samsung l’ont devancé, Google a décidé de maintenir sa planification habituelle, en attendant le premier lundi de décembre pour publier le patch de sécurité correspondant à cette dernière période, accompagné du bulletin de sécurité qui contient les vulnérabilités corrigées au cours des dernières semaines.

La mise à jour de sécurité de décembre 2020 est disponible pour tous les Google Pixels sauf les modèles 2016 et Google Pixel 2. Les propriétaires des autres modèles de la série Pixel, y compris le récent Pixel 5, peuvent télécharger et installer la mise à jour sur leurs mobiles.

Dans ce cas, nous parlons d’une mise à jour du type Pixel Feature Drop, car elle introduit des changements fonctionnels et de nouvelles fonctionnalités destinés exclusivement aux téléphones de la série Pixel.

Google publie la mise à jour Android de décembre

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de l’OTA sur leurs mobiles, peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch de décembre publié par Google.

D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie tous les vulnérabilités qui ont été corrigées avec cette mise à jour, classés en fonction du niveau de menace qu’ils représentaient pour la plateforme. De plus, comme je l’ai indiqué précédemment, plusieurs améliorations de performances spécifiques pour les mobiles Pixel.

le Patch de sécurité Android de décembre 2020 Il sortira progressivement dans les prochaines heures via OTA et atteindra peu à peu les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil, pour effectuer l’installation manuelle soit via le fichier OTA, soit via l’image d’usine de chaque terminal:

L’actualité exclusive à venir sur le Pixel

L’une des bonnes nouvelles concernant cette mise à jour est le fait que de nombreuses nouvelles fonctionnalités du Pixel 5 Ils sont désormais disponibles sur les anciens modèles de la série Pixel.

Parmi eux, on trouve le mode d’économie d’énergie extrême, la possibilité de partage d’écran via Google Duo dans les appels de groupe et les modifications Éditeur Google Photos.

Concernant les nouvelles fonctions, nous avons trouvé un mode sonore adaptatif que vous utiliserez les microphones de l’appareil pour détecter le son ambiant et ajustez les haut-parleurs pour fournir le son plus adapté dans toutes les circonstances.

En plus de cela, le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5 disposent désormais d’un GPS beaucoup plus précis Marcher.

D’un autre côté, Google Lens pourra désormais traduire du texte à partir de pages Web ou d’applications depuis le menu des applications ouvertes du système.

La mise à jour introduit également améliorations des fonctions existantes comme la batterie adaptative. A cette fonction s’ajoute un fonction de chargement adaptatif qu’il apprendra des habitudes d’utilisation de l’utilisateur afin de prolonger la durée de vie de la batterie en limitera la puissance de charge lorsque le terminal est chargé pendant la nuit.

De même, le connectivité de ces deux téléphones s’améliore également grâce à la connectivité adaptative, une fonction qui permettra au système choisissez le réseau LTE ou 5G automatiquement en fonction de l’application utilisée, pour offrir un augmentation de la vitesse ou de la stabilité selon le nécessaire.

Enfin, Google annonce améliorations de fonctionnalités Lecture en cours, ce qui donne maintenant la possibilité de exporter les chansons identifiées vers YouTube Music.

