La mise à jour Alien 5 semble sceller le destin de la suite de Neill Blomkamp

Avec le Prédateur franchise ayant été très relancée chez Disney avec la sortie de Proieil y a maintenant des questions inévitables sur le retour de la Extraterrestre franchise apportera dans les prochaines années. Alors que certains fans de la franchise peuvent penser que cela signifie qu’il y a une chance de Neill Blomkampc’est Extraterrestre 5 film étant enfin réalisé avec Sigourney Weaver reprenant son rôle d’Ellen Ripley, il semble que la dernière mise à jour ne soit pas particulièrement encourageante.

Quand le Extraterrestre La franchise est passée de Fox à Disney, les fans étaient indécis sur ce que cela signifierait pour la franchise et d’autres qui s’adressaient à un public plus mature. Après des mois de mèmes avec des Xenomorphs arborant des oreilles de Mickey Mouse et des discussions sur les bêtes vicieuses devenant atténuées, la sortie de Proie a semblé dissiper toutes les craintes que les franchises les plus sombres de Fox soient « Disneyfied » et cela signifie qu’un nouveau film Alien pourrait être quelque chose à exciter.

Malgré cela, le producteur Walter Hill a récemment offert une mise à jour sur la perspective de Blomkamp Extraterrestre 5 jamais être fait en parlant avec Le journaliste hollywoodien, et ce n’était pas particulièrement une bonne nouvelle. Il a dit:

«Nous avons tenté cela il y a quelques années avec Sigourney. Mais c’était à l’époque où Aliens était encore à la Fox. Les gens de Disney, qui contrôlent maintenant les extraterrestres, n’ont exprimé aucun intérêt à emprunter cette voie. J’avais une idée pour une bonne histoire avec le personnage de Ripley et Sigourney. Mais j’espère la voir à Venise.

La série télévisée Alien semble être la direction que prend la franchise.

Disney a acquis un certain nombre de franchises populaires grâce à la fusion de Fox, mais cela ne signifie pas qu’ils vont développer de nouvelles entrées sur chacune d’elles. Bien qu’il soit encore question que Ridley Scott termine son Extraterrestre trilogie préquelle et un nouveau film autonome venant de Fede Alvarez, il semble que le FX Extraterrestre La série télévisée a pris le relais en tant que prochaine offre de la franchise et se déroulera sur Terre trois décennies avant que Ripley ne s’attaque à la menace spatiale à bord du Nostromo.

Selon le patron de FX, John Landgraf, la série sera la première de la franchise – en ignorant le Extraterrestre contre prédateur films – qui amèneront le combat Xenomorph sur Terre et se dérouleront vers 2092. Il a précédemment révélé à THR :





« Alien se déroule avant Ripley. C’est la première histoire de la franchise « Alien » qui se déroule sur Terre. Elle se déroule sur notre planète, vers la fin de ce siècle dans lequel nous nous trouvons actuellement – dans environ 70 ans. Tous Je peux vous dire que Ripley n’en fera pas partie, et aucun autre personnage non plus, à part l’extraterrestre lui-même.

Le réalisateur original Ridley Scott fait partie de la série, ayant embarqué très tôt en tant que producteur, ce qui signifie que même s’il ne pourra peut-être pas faire son troisième film préquel, il aura toujours son mot à dire sur le dernier ajout à la franchise. Le tournage devrait commencer sur la série plus tard cette année, la série étant diffusée dans le courant de 2023. On ne sait actuellement pas quand le film d’Alvarez pourrait faire ses débuts.