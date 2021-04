La mise à jour 8.50 du micrologiciel PS4 est disponible au téléchargement maintenant

Tout est parti aujourd’hui! Non seulement la PlayStation 5 vient de recevoir une mise à jour massive, mais Sony a également mis à jour la PS4 avec une nouvelle mise à jour du micrologiciel. La console de dernière génération peut maintenant être mise à jour vers la version 8.50 du logiciel système, avec le correctif disponible au téléchargement et à l’installation dès maintenant.

Il pèse 481,7 Mo, il ne devrait donc pas vous falloir trop de temps pour vous mettre à jour. Vous en aurez besoin si vous souhaitez vous connecter et jouer en ligne – c’est une mise à jour obligatoire. Alors, qu’est-ce que ça fait? Eh bien, en fait un peu. Voici les notes de mise à jour:

Principales caractéristiques de la mise à jour du logiciel système

Dans Party, vous pouvez désormais profiter du partage de jeu avec les joueurs sur PS5.

Dans Messages, vous pouvez désormais activer ou désactiver les notifications pour chacun des groupes auxquels vous appartenez. Sur l’écran du groupe, ouvrez le menu des options et sélectionnez Désactiver les notifications.

Autres fonctionnalités mises à jour

Sur l’écran des détails de la session de jeu, vous pouvez maintenant utiliser le bouton Demander à rejoindre pour demander au chef de session de rejoindre sa session de jeu. Le responsable de la session peut alors vous envoyer une invitation à rejoindre la session de jeu.

Lorsque vous jouez à un jeu que vous avez masqué, les autres joueurs ne verront plus que vous jouez actuellement à ce jeu.

Nous avons mis à jour le format de fichier pour un stockage étendu. Lorsque vous connectez un périphérique de stockage étendu, son format de fichier est mis à jour. Après cela, vous ne pourrez plus utiliser l’appareil sur une PS4 disposant d’une version précédente du logiciel système.

Les communautés ne sont plus disponibles.

Alors, voilà. Certaines mises à jour de compatibilité signifient que vous pourrez utiliser le partage de jeu avec les joueurs PS5 et que vous avez plus de contrôle sur les groupes de messages et les sessions de jeu. Et, comme indiqué précédemment, la fonctionnalité Communautés n’existe plus.

Avez-vous votre PS4 à jour? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.