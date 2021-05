La mise à jour 4.5 de mi-saison de Fall Guys arrive aujourd’hui, ajoute de nouvelles séries, variations et plus

La saison 4 de Fall Guys a déjà atteint la moitié du chemin. La dernière actualisation saisonnière a apporté un thème futuriste au jeu et ajouté un tas de nouveaux niveaux, ainsi qu’un mode escouades qui rend la victoire un peu plus accessible. Bien sûr, le développeur Mediatonic ne s’arrête pas là et publie une mise à jour de mi-saison sur PlayStation 4 aujourd’hui, 13 mai.

La saison 4.5 (affectueusement nommée Dave) présente une liste de nouveaux morceaux, et qui comprend un duo de nouveaux niveaux à apprécier. Le Slimescraper est qualifié de « suite à Slime Climb », ce qui est assez intrigant, tandis que Button Bashers semble être un tout nouveau concept. « Les joueurs sont divisés en duel 1 contre 1. Les meilleurs haricots passent », dit le célèbre compte Twitter.

En plus de nouvelles rondes, 55 nouvelles variantes sont ajoutées aux 12 niveaux existants, ce qui rendra encore plus aléatoire votre expérience dans un match. Des lobbys personnalisés seront disponibles pour tous, permettant à quatre joueurs ou plus de se rencontrer sur PC et PS4. D’autres améliorations incluent la réduction de la latence lors de la saisie d’objets, un indicateur de la qualité de votre connexion dans le jeu, une nouvelle fonctionnalité de rapport de joueur et diverses autres modifications et corrections.

C’est une liste assez longue, donc si vous voulez lire toutes les notes de patch, vous pouvez le faire avec ce fil Twitter. Encore une fois, la mise à jour de la saison 4.5 arrive dans le jeu aujourd’hui, alors assurez-vous d’installer cette mise à jour si vous prévoyez de faire un tour ou trois.