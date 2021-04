La mise à jour 2.22 de Dreams PS4 présente la fonction d’importation audio et plus

Les rêves ne font que devenir plus gros, meilleurs et plus riches en fonctionnalités au fil du temps, et aujourd’hui, ils se développent un peu plus. Le dernier patch pour la suite de création de Media Molecule est disponible au téléchargement maintenant, amenant le jeu à la version 2.22. L’ajout de titre cette fois est une nouvelle fonctionnalité d’importation audio sophistiquée.

Une fois cette mise à jour installée, vous pourrez vous rendre sur indreams.me, le site compagnon officiel de Dreams, et enregistrer votre propre contenu original, qui sera ensuite diffusé dans le jeu lui-même. En plus de simplement enregistrer, vous pouvez également utiliser l’importateur pour découper et fondre les enregistrements, leur attribuer des notes et ranger votre audio avant qu’il ne soit envoyé à Dreams. Il y a cependant quelques conditions pour son utilisation; de toute évidence, vous devrez être connecté au jeu et au site Web pour utiliser l’outil, mais il y a plus que cela.

L’importateur audio est débloqué pour toute personne de niveau 30 ou supérieur, et la quantité de contenu audio que vous pouvez télécharger chaque jour est limitée en fonction de votre niveau. Il s’agit probablement d’aider à empêcher les gens, par exemple, d’enregistrer l’audio d’un film entier et de simplement le mettre dans Dreams. Vous pouvez en savoir plus sur ces limites ici. De toute évidence, il existe des règles contre l’importation d’audio qui ne vous appartient pas ou qui est inappropriée. Pour les créateurs dévoués du jeu, cependant, ce sera un nouvel outil fantastique avec lequel jouer.

La mise à jour 2.22 apporte également quelques autres modifications et corrections. Les codes QR apparaîtront désormais sur les messages du jeu, le cas échéant, vous menant aux pages pertinentes en dehors du jeu, ce qui est plutôt cool. Si vous allez jouer à un rêve et qu’il existe une version plus à jour, le jeu vous invite maintenant et vous demande si vous souhaitez jouer à la place. Enfin, il y a aussi un ou deux bugs écrasés.

Nous sommes vraiment intéressés de voir ce que les créateurs font avec le nouvel outil d’importation audio. Avez-vous hâte de l’essayer? Enregistrez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous.