La mise à jour 1.9.0 d’Animal Crossing est disponible au téléchargement: tout est en

Animal Crossing: Nouveaux horizons juste à temps pour l’anniversaire d’un an Mise à jour 1.9.0 débloqué sur votre Nintendo Switch, qui nous fournit de nouveaux objets et des options de conception supplémentaires. Qu’en plus de préparer la venue Jour de lapin est exactement inclus, vous pouvez lire ici.

Animal Crossing: c’est dans la mise à jour 1.9.0

Le 20 mars, « Animal Crossing: New Horizons » est sorti l’année dernière. Nintendo fête cet anniversaire avec un petit doux cadeauque vous retrouverez dans votre boîte mail après avoir installé la mise à jour 1.9. Cependant, quelques autres éléments entrent également en ligne de compte. L’un des points forts est probablement la mise à niveau pour les concepteurs parmi vous:

Modèles: Édition professionnelle + : Avec étroit 2000 milles de recoin vous pouvez maintenant mettre à niveau votre application de conception vers l’édition professionnelle sur le NookPortal. Une fois installé, vous n’obtenez pas simplement 50 emplacements supplémentaires pour les designs mais aussi les suivants quatre nouveaux articles pour la conception: Murs photo drapeau Parapluies Fan d’Uchiwa

: Avec étroit vous pouvez maintenant mettre à niveau votre application de conception vers l’édition professionnelle sur le NookPortal. Une fois installé, vous n’obtenez pas simplement pour les designs mais aussi les suivants pour la conception: Conception de l’application de terminal d’échange : Pour seulement 300 milles de recoin vous pouvez également utiliser le Terminal d’échange de conception de la boutique de couture directement sur votre NookPhone, afin que vous puissiez commencer à concevoir à tout moment. Vous pouvez ensuite utiliser le terminal mobile dans l’application de conception avec le Bouton X ouvrir: Danger : Cette fonction n’est disponible que si vous en avez une active Abonnement en ligne à la Nintendo Switch possède.

: Pour seulement vous pouvez également utiliser le de la boutique de couture directement sur votre NookPhone, afin que vous puissiez commencer à concevoir à tout moment. Vous pouvez ensuite utiliser le terminal mobile dans l’application de conception avec le Bouton X ouvrir:

Ceux qui aiment créer des designs dans « Animal Crossing: New Horizons » peuvent désormais se défouler encore plus avec la nouvelle application professionnelle. © Nintendo

Articles saisonniers

De plus, vous pourrez bientôt acheter de nouveaux articles saisonniers chez Nook Shopping. Cependant, les premières propriétés seront activées le 26 mars au plus tôt:

26 mars au 1er avril : Oreillers coquelicots de différentes couleurs

: Oreillers coquelicots de différentes couleurs 1er avril au 30 avril : Vêtements et meubles pour la saison du bal

: Vêtements et meubles pour la saison du bal 15 avril au 22 avril : Arbre Forsythia

: Arbre Forsythia 15 avril au 22 avril: Globe

La journée du lapin commence bientôt: La chasse aux œufs sauvages dans le contexte de la polémique Événements de la journée du lapin est, cependant, seulement de 28 mars être disponible dans Animal Crossing: New Horizons. A partir de ce jour, vous recevrez également nouveaux articles de Pâquesqui seront disponibles à l’achat en tant qu’articles spéciaux dans la boutique de Nook.

Vous trouverez bientôt les tout nouveaux articles de Pâques sur le podium spécial de la boutique de Nook. © Nintendo

Les notes de patch de la mise à jour 1.9.0

Les notes de mise à jour allemandes ne sont pas encore disponibles, mais les notes japonaises. En fin de compte, cependant, ils ne contiennent que des informations sur les nouveaux éléments mentionnés ci-dessus et une note sur certaines corrections de bogues qui devraient encore améliorer l’expérience de jeu.

Du 24 mars 2021 devrait le Présentateur de l’île pour Animal Crossing New Horizons. Cela devrait vous permettre de télécharger vos propres captures d’écran et vidéos d’ACNH sur le site Web associé. propres vidéos de tournée ou affiches de votre île et partagez-la avec le monde. Plus d’informations suivront.