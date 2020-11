La mise à jour 1.5 de Stardew Valley est dans « la dernière ligne droite »

Un long toute l’année, Eric Barone, principal responsable après Vallée de Stardew, a travaillé sur le mise à jour 1.5 du jeu vidéo. Malgré le coronavirus, le développeur également connu sous le nom de ConcernedApe continue de travailler pour être en mesure d’offrir le nouvel ajout, dont les dimensions sont en train de devenir plus que considérables. En fait, vous avez indiqué que « une part importante du contenu de fin de partie« Les joueurs ont donc hâte de le goûter, d’autant plus qu’on ne sait toujours pas quand il arrivera.

la mise à jour 1.5 est dans le « home stretch », c’est une très grosse mise à jour donc il y a beaucoup de polissage et de correction de bugs nécessaires pour s’assurer qu’elle est prête. Ce sera très amusant de le partager avec vous tous dans un proche avenir. Je pense que vous serez vraiment heureux et surpris de toutes les nouveautés! – ConcernedApe (@ConcernedApe) 13 novembre 2020

Cependant, selon ce que l’auteur a partagé via son compte Twitter, il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’il ne soit disponible. En ce sens, il a déterminé: « La mise à jour 1.5 est dans la « dernière ligne droite »C’est une très grosse mise à jour, il y a donc beaucoup de polissage et de corrections de bogues nécessaires pour s’assurer qu’elle est prête. Ce sera très amusant de partager davantage avec vous dans un proche avenir. Je pense qu’ils seront très heureux et surpris de toutes les nouveautés!«Par conséquent, nous suivrons de près toute l’actualité du jeu vidéo, car il semble que tôt ou tard, nous saurons quand l’extension arrivera.

Vallée de Stardew, nous nous en souvenons, est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android. De même, nous soulignons que Barone n’exclut pas la possibilité de créer une suite mais, pour le moment, il continue de se concentrer sur le couple de versements qui restent encore énigmatiques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂