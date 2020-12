La mise à jour 1.5 de Stardew Valley déborde d’amour et de bon travail

Comme une vague ton amour est entré dans ma vie

L’affection peut parfaitement être l’un des plus beaux sentiments qui, en tant qu’êtres vivants, nous pouvons montrer ce que nous apprécions, l’affection pour la nature, nos amis, nos parents, nos familles. L’amour aux gens que nous ne connaissons pas, pire que nous pensons qu’ils le méritent, aux parfaits étrangers avec lesquels nous partageons des objectifs ou des idées. Cette démonstration d’appréciation ou d’amour peut être représentée de différentes manières, et en particulier pour différents objectifs. Normalement, il est généralement appliqué aux manifestations d’affection entre deux ou plusieurs personnes, mais il est parfaitement applicable à la relation entre la personne et l’objet, ou dans ce cas au travail. Le travail d’une vie, dans le développement autonome, les premiers pas sont cruciaux, et les plus difficiles. Se lancer sur le marché avec un projet né de zéro est fastidieux et économiquement compliqué, car ce seront des mois sans revenus apparents dans lesquels le projet devra être façonné. Le succès Vallée de Stardew est le protagoniste de cette histoire, car sa longue carrière trouve un autre point clé dans lequel se montrerLa mise à jour 1.5, la plus importante à ce jour, a été publiée par surprise hier pour PC.

Le 26 février 2016, l’un des jeux les plus connus et dont on parle le plus ces dernières années arrivera pour Steam. Pour ceux d’entre vous qui sont un peu dans l’industrie du jeu vidéo, Vallée de Stardew Ce sera une sorte de phare en ce qui concerne le genre de simulateurs de ferme, car la proposition ambitieuse développée par Concerned Ape a abouti à l’un des jeux les plus complets et les plus complets jamais réalisés. Moi-même, et peut-être plus d’une personne lisant cet article, l’aurai essayé de première main Vallée de Stardew, sur l’une des multiples plates-formes où il est disponible actuellement, et je pense que beaucoup nous conviendrons que le jeu suinte d’énormes quantités d’amour. Pas seulement parler du travail effectué au cours des longues années de développement, qui a fini par être largement compensé, mais de tous les efforts qui ont été faits a posteriori pour continuer à perfectionner un produit qui, au départ, ne demandait pas beaucoup plus. Les mises à jour arrivaient, lentes mais inexorables de la même manière qu’avec No Man’s Sky, apportant avec lui un contenu à la hauteur, et cela parfaitement assemblé avec ce qui existait déjà. La mise à jour 1.5 vient perpétuer l’héritage des précédentes, mais avec un grand nombre de nouveaux objets, missions et même territoires.

Cependant, je veux clarifier certaines choses, et c’est que je ne vais pas parler de certaines parties du nouveau contenu, car elles pourraient être considérées comme des spoilers, et il est toujours préférable de profiter de cette première impression par vous-même. Si vous souhaitez toujours consulter ces informations, via ce lien, vous pouvez accéder au journal des modifications complet où elles apparaissent toutes les modifications et corrections apportées, ce qui comprend un total de 430 lignes. Cela confirme ce que Concerned Ape mentionne dans le billet de blog, où il a déclaré que c’était la plus grande mise à jour à ce jour. Pendant plusieurs mois, il laissait tomber le teaser occasionnel de ce qui allait arriver dans la 1.5, mais je pense que nous ne pouvions pas nous attendre à ce niveau, car ce qui ressemblait à une simple mise à jour centrée sur la mer a fini par être un flux continu de contenu. , qui provient principalement d’un lieu précis: la nouvelle île sur laquelle toute l’idée pivote.

Après certains événements, la possibilité d’aller sur cette nouvelle île est débloquée, qui a de nouvelles cultures, animaux, personnages, ennemis, missions et secrets. Mais parlons d’autres fonctionnalités et mettons ce contenu de côté, car j’en ai trop parlé. D’autres ajouts principaux sont le nouveau type de ferme avec lequel nous pouvons commencer le jeu, centré sur la plage, où nous pouvons pêcher et d’autres tâches aquatiques. Comme si cela ne suffisait pas, les nouveaux paramètres avancés nous permettra de personnaliser davantage notre séjour. Ne nous arrêtons pas là, car nous avons une autre bonne nouvelle, et c’est qu’à partir de maintenant nous pourrons jouer en écran partagé localement, nous permettant ainsi de jouer avec nos proches de manière beaucoup plus proche (tout en respectant les mesures de sécurité si c’est le cas. dehors). Avec une nouvelle extension de la maison et quelques curiosités, comme la possibilité de s’asseoir à différents endroits et que maintenant les canards peuvent nager.

Ce serait un bref aperçu de ce que le 1.5 de Vallée de Stardew sans rentrer dans les spoilers majeurs, car comme je l’ai déjà dit, je préfère ne pas révéler les surprises et vous laisser le lien au cas où vous souhaiteriez accéder rapidement à ces informations. Encore une fois, Concerned Ape nous montre à nouveau l’appréciation et l’attachement qu’il a pour son travail, choyé et soigné comme peu d’autres, et qui ne cesse de croître au fil du temps, grâce à des mises à jour gratuites qui arrivent petit à petit sur tous les appareils. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y jouer auparavant, c’est peut-être l’un des meilleurs moments pour revenir, je suis moi-même déjà en train de déménager ce Noël, alors rendez-vous à Pelican Town!