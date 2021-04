La mise à jour 1.2.1 d’Assassin’s Creed Valhalla arrive aujourd’hui et ajoute de nouvelles compétences

Assassin’s Creed Valhalla obtient son nouveau grand aujourd’hui, mardi Mise à jour du titre 1.2.1. Ubisoft a déjà le Notes de patch publié et divulgué quels changements, correctifs et innovations nous attendent avec le nouveau correctif majeur.

Entre autres choses, il prend déjà en charge le DLC de la première histoire Colère des druides a ajouté qu’après un report ponctuel maintenant sur 13 mai 2021 devrait apparaître. Cependant, le jour de la sortie, le contenu doit être téléchargé à nouveau avec un téléchargement séparé.

Mise à jour 1.2.1 pour Assassin’s Creed Valhalla: c’est à l’intérieur

Quand la nouvelle mise à jour Valhalla sera-t-elle publiée? le Patch version 1.2.1 est censé être disponible pour toutes les plates-formes 13 h 00 heure allemande apparaître. Cependant, un petit écart dans la publication est possible.

Assassin’s Creed Valhalla: taille de téléchargement pour la mise à jour 1.2.1

Xbox Series X / S : environ 16 Go

: environ 16 Go Xbox One : environ 12,8 Go

: environ 12,8 Go PS5 : environ 5,5 Go

: environ 5,5 Go PS4 : environ 5 à 8 Go (selon la région)

: environ 5 à 8 Go (selon la région) PC: environ 14 Go

En plus de la prise en charge de l’extension, il y a quelques autres changements dans la mise à jour d’avril pour « Assassin’s Creed Valhalla ». Surtout la liste des Corrections de bogues est encore une fois extraordinairement long et devrait être un peu Quêtes, activités secondaires et Évenements mondiaux le rendre à nouveau jouable. De même être Améliorations de la stabilité et des performances effectué.

En outre, il existe des ajustements de gameplay, auxquels trois nouvelles compétences ainsi que certainse aspects d’équilibrage compte:

La durée de la Cri de bataille de capacité a été prolongé.

a été prolongé. Fearless Jump a été ajusté pour vous permettre de sauter plus facilement depuis de plus grandes hauteurs.

dans le Menu de jeu une option a été ajoutée pour activer et désactiver le «style de caméra cinématographique» pour les clôtures de combat.

une option a été ajoutée pour activer et désactiver le «style de caméra cinématographique» pour les clôtures de combat. Espèces de poissons manquantes sont ajoutés: Flétan (petit), esturgeon (petit), plie (grand et maquereau (grande). Les nouveaux emplacements sont révélés ici.

sont ajoutés: (petit), (petit), (grand et (grande). Les nouveaux emplacements sont révélés ici. Il est maintenant possible que Tenues Bayek et Altaïr passant par Transmog s’appliquent à d’autres armures.

Il y a de nouveaux poissons à AC Valhalla. © Ubisoft

Nouvelles compétences

Colère froide : Vous ignorez les coups interrompus tout en effectuant une série d’attaques de mêlée régulières. Cet effet se recharge au bout de quelques secondes.

: Vous ignorez les coups interrompus tout en effectuant une série d’attaques de mêlée régulières. Cet effet se recharge au bout de quelques secondes. Oeil du nord : Vous ne bronchez pas si vous êtes touché en visant votre arc. Cet effet se recharge au bout de quelques secondes.

: Vous ne bronchez pas si vous êtes touché en visant votre arc. Cet effet se recharge au bout de quelques secondes. Ressentiment profond: Vous ignorez les coups interrompus, la prochaine fois que vous parez avec votre désinvolture ou effectuez une attaque spéciale. Cet effet se recharge au bout de quelques secondes.

Bonne nouvelle pour les joueurs PS5: Désormais, tous les trophées déjà débloqués sur PS4 pour « Assassin’s Creed Valhalla » seront désormais considérés comme débloqués sur PS5. Après la mise à jour, les trophées doivent être enregistrés rétrospectivement.