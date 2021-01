La mise à jour 1.1 de Cyberpunk 2077 vise à corriger de nombreux bugs

Les deux derniers mois ont été assez difficiles pour CD Projekt Red. Leur très attendu Cyberpunk 2077 publié avec un tas de bugs, ce qui les a laissés sur le côté récepteur d’une tonne de réactions négatives de la part des fans et des critiques de l’industrie du jeu. Les critiques portent simplement sur la popularité de ce jeu ces dernières années.

Le développeur a reconnu les pressions qu’ils subissaient pour livrer un produit fini pour un jeu qui avait déjà été retardé plusieurs fois. La PS4 et Xbox L’une des versions est particulièrement mauvaise en termes de bogues.

Reste à savoir si CD Projekt Red peut restaurer la confiance avec la grande base de fans qu’ils ont acquise au cours des deux dernières années, mais ils sont toujours déterminés à apporter des améliorations à mesure qu’ils avancent dans la nouvelle année.

En fait, la mise à jour 1.1 est désormais disponible sur toutes les plates-formes et avec elle, de nombreuses améliorations. L’intention ici est de faire Cyberpunk 2077 une meilleure expérience globale et une amélioration de la stabilité.

Le développeur a également réussi à construire une base solide, continuant à faire de ce jeu ce qu’il aurait dû être lors de son lancement en décembre de l’année dernière.

Si vous êtes resté fidèle au jeu depuis son lancement ou que vous avez évolué jusqu’à ce que des ajustements notables soient disponibles, de nombreuses améliorations valent la peine d’être vérifiées. Vous avez des améliorations sur l’endroit où les joueurs apparaissent, des actions diverses comme l’appel de PNJ, la possibilité de sauvegarder, des améliorations visuelles et même des améliorations d’utilisation de la mémoire.

Il existe également des améliorations spécifiques à la console, que vous pouvez consulter dans les notes de mise à jour complètes du développeur qui viennent de sortir. C’est un début important pour un chemin vraisemblablement long à parcourir pour un jeu qui devait être vraiment époustouflant et innovant à sa sortie.

Beaucoup de fans seront probablement encore rebutés par le jeu et auront tempéré les attentes avec ce que CD Projekt Red sortira à partir de maintenant, mais si vous recherchez une lueur d’espoir, ils ont apporté beaucoup d’améliorations notables dans The Witcher 3 après lancement.

Ils cherchent à faire de même Cyberpunk 2077, ce qui exigera beaucoup de nuits blanches et un véritable dévouement. Dans quelques mois, ce jeu pourrait être complètement différent.

À tout le moins, j’espère que ceux qui ont des consoles plus anciennes pourront avoir une expérience plus stable et profiter des excellents éléments que ce jeu possède et méritent d’être célébrés. En fin de compte, le temps nous le dira.