La mise à jour 1.1.2 d’Assassin’s Creed Valhalla arrive aujourd’hui: nouveau mode, nouvelles capacités et corrections de bugs

Assassin’s Creed Valhalla sera aujourd’hui avec le prochain grand Mise à jour 1.1.2 équipé. Le Notes de patch sont devenus assez longs et sont nombreux bugs corrigés, Bug du jeu et surtout: le nouveau Mode Raid Fluvial ainsi que nouveau Compétences et Compétences pour Eivor sur.

Nous noterons pour vous les changements et optimisations les plus importants et vous présenterons toutes les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez tester à partir d’aujourd’hui.

Assassin’s Creed Valhalla: voici le contenu de la mise à jour 1.1.2

Avec la mise à jour « Assassin’s Creed Valhalla » publiée aujourd’hui, certains des problèmes de jeu les plus ennuyeux devraient être résolus et de nombreuses quêtes et activités annexes devraient enfin être terminées. Mais optiquement, les pires problèmes, graphiques, erreurs d’éclairage et de texture auraient dû être éliminés.

Mettre à jour la taille pour les plates-formes individuelles

Xbox Series X / S : environ 19,53 Go

: environ 19,53 Go Xbox One : environ 15,27 Go

: environ 15,27 Go PS5 : environ 11,18 Go

: environ 11,18 Go PS4 : environ 10,23 Go

: environ 10,23 Go PC: environ 18,04 Go

En plus des fonctions de correction du patch 1.1.2, nouvelles fonctionnalités et même un nouveau mode inclus dans la mise à jour Valhalla.

Nouveau dans AC Valhalla: River Raid Mode

Avec le nouveau gratuit Mode Raid Fluvial obtenir tous les joueurs de « Assassin’s Creed Valhalla » Trois de nouvelles zones inexplorées en Angleterre et (comme son nom l’indique) une nouvelle opportunité pour raids répétables.

De quoi s’agit-il? Le raid fluvial vous donne accès à de nouveaux proie, Récompenses et correspondant Défis. Il s’agit notamment des armures, des armes, de l’argent, des runes, des ressources et de nouveaux livres de connaissances.

Le nouveau mode révèle de nouvelles zones dans «Assassin’s Creed Valhalla», dans lesquelles vous pouvez lancer à plusieurs reprises des raids pour trouver des ressources pour votre règlement collecter. © Ubisoft

Nouvelles compétences et capacités pour Eivor

Avec les nouvelles options de récompense et de butin, de nouvelles compétences pour Eivor peuvent être trouvées dans l’arbre des compétences et des capacités.

Quelle est la différence entre les compétences et les capacités? Pendant que vous le six nouvelles compétences avec l’aide de votre Points de niveau peut s’étendre dans le réseau de compétences, vous devez pour trois autres compétences le correspondant Livres de connaissances Trouver.

Ce sont les nouvelles compétences

Piège Berserk: Attachez un piège de poudre trompeuse à votre flèche. Tout mouvement à proximité déclenche le piège.

Attachez un piège de poudre trompeuse à votre flèche. Tout mouvement à proximité déclenche le piège. Cri de guerre: Dans une frénésie soudaine, Eivor laisse échapper un cri à glacer le sang, devenant plus fort et faisant reculer les ennemis proches de peur, interrompant leurs attaques.

Dans une frénésie soudaine, Eivor laisse échapper un cri à glacer le sang, devenant plus fort et faisant reculer les ennemis proches de peur, interrompant leurs attaques. Bosse d’épaule: Eivor effectue une poussée d’épaule qui repousse les ennemis et détruit des objets.

Ce sont les nouvelles compétences

Porteur de cadavre: Transporter automatiquement un cadavre après avoir effectué une tentative d’assassinat.

Transporter automatiquement un cadavre après avoir effectué une tentative d’assassinat. Trait d’assassin: Glissez-vous dans les ennemis pendant que vous sprintez pour les trébucher.

Glissez-vous dans les ennemis pendant que vous sprintez pour les trébucher. Coup d’aviron puissant: Donnez au drakkar un coup de pouce d’accélération au détriment de l’endurance.

Donnez au drakkar un coup de pouce d’accélération au détriment de l’endurance. Collecteur de flèches: Eivor a une plus grande chance de piller les flèches des archers.

Eivor a une plus grande chance de piller les flèches des archers. Prêt à combattre: Commencez chaque combat avec un champ d’adrénaline rempli.

Commencez chaque combat avec un champ d’adrénaline rempli. Mur de bouclier de drakkar: L’équipage lèvera ses boucliers avec vous lorsque vous serez aux commandes du drakkar.

Insister sur les nouvelles compétences Connexions directes dans votre arbre de compétences, de sorte que vous n’ayez pas à aller loin pour accéder aux nouvelles compétences. © 45secondes.fr

Vous pouvez trouver les notes de mise à jour détaillées pour la mise à jour actuelle « Assassin’s Creed Valhalla » ici. Toutes les informations et l’assistance pour fin secrète, le arc isu caché et bien d’autres peuvent être trouvés sur le nôtre Page de sujet du jeu.