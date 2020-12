La mise à jour 1.05 « Cyberpunk 2077 » est arrivée et les performances ont été améliorées

Un nouveau actualisation de « Cyberpunk 2077 » sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S javec les notes de mise à jour officielles, et selon CD Projekt RED, la mise à jour « Prochainement » sur PC et Google Stadia également.

La actualisation, nommé Correctif 1.0.5, il est livré avec une foule de corrections de bogues, d’améliorations et de réglages, mais pas de nouveau contenu. Les notes de mise à jour révèlent que la mise à jour est principalement axée sur les missions, mais il existe également Faire modifications du jeu, de l’interface utilisateur, des images du Jeu et plus.

Pour l’instant, il reste à voir si actualisation améliorera considérablement le Jeu, qui est criblée de bogues et de problèmes de performances, en particulier PS4 et Xbox One. Ce qui n’est pas clair non plus, c’est la taille du fichier de mise à jour. Nous savons qui nécessitera un téléchargement, mais pour le moment, c’est tout ce que nous savons sur la mise à jour. Cela dit, les notes de patch charnues suggèrent une décharge charnue.

«Cyberpunk 2077» est disponible pour PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.