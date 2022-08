La mise à jour 1.04 de Weird West, un jeu vidéo interactif, sera lancée en septembre

Mi-septembre verra la sortie de la prochaine mise à jour importante (1.04) pour le jeu de rôle Weird West, selon le développeur Wolfeye Studios.

De notre côté, juillet et août ont été un peu plus lents que la normale en raison des vacances bien méritées de nos développeurs.

Cependant, nous voulions juste vous informer que la mise à jour gratuite de Nimpossible pour la version 1.04 sera disponible sur toutes les plateformes dans la deuxième semaine de septembre. Donc, ce ne sera plus très long maintenant !

Outre le fait que le mode de jeu Impossible, un nouveau mécanisme de ciblage alternatif et expérimental (qui peut être activé ou désactivé à tout moment), et un certain nombre de corrections de bogues signalées par la communauté seront inclus dans la mise à jour, son contenu n’a pas été rendue publique.

Les fans peuvent actuellement anticiper un nouveau mode de jeu appelé Nimpossible, un mécanisme de ciblage différent et expérimental, ainsi que d’autres correctifs de bogues et ajustements demandés par la communauté. Dans moins d’un mois, les joueurs auront de quoi s’attendre !

Dans Weird West, les joueurs voyagent dans le Far West, un endroit plein de bandits armés et d’hommes de loi, où ils doivent découvrir les histoires de nombreux personnages, faire des choix difficiles et relever une variété de défis.

De plus, le jeu est un simulateur immersif où chaque choix fait compte et a un impact significatif sur l’avenir.

Les caractéristiques sont Weird West est une réinvention sombre et fantastique du Far West dans laquelle des hommes de loi et des flingueurs coexistent à la frontière avec des créatures magiques, chacune opérant selon un ensemble de règles différent et ayant des objectifs particuliers.

Explorez l’univers en découvrant les débuts de nombreuses personnes, progressant d’un personnage à l’autre jusqu’à ce qu’ils se retrouvent tous dans le dernier chapitre de Destinées entrelacées.

Expérience personnalisable : Chaque temps de jeu est distinct car le jeu adapte l’intrigue aux décisions et aux actions passées du joueur afin de créer l’arc dramatique optimal.