La mini-série Star + que vous voudrez voir si vous avez aimé Euphoria

Les séries centrées sur le monde de la drogue attirent toujours l’attention. Des histoires comme Breaking Bad ou Ozark, qui racontent comment fonctionne le monde du trafic de drogue, sont d’excellents exemples de bonnes histoires et de bonnes notes. S’il faut parler des victimes des réseaux de trafic de drogue, Euphorie, avec Zendaya en tête, c’est l’une des fictions les plus recommandées. Maintenant, Étoile + présentera une nouvelle production de ce sous-genre.

Produit à l’origine par Hulu, la série de Étoile + il s’appelle Malade et met en vedette Michael Keaton. Il se concentre sur ce qui fut la naissance de l’une des substances les plus dangereuses aux États-Unis : l’oxycodone. La famille Sackler du pays nord-américain a été le principal promoteur de la consommation de ces substances qu’ils synthétisent dans leurs laboratoires et vendent aux médecins sous le prétexte que moins de 1% des patients prescrits avec elle généreraient une dépendance.

Michael Keaton, qui était aussi producteur exécutif sur l’histoire, se met à la place du docteur Samuel Finnix. Samuel faire connaissance avec l’oxycodone grâce à un visiteur médical interprété par Volaillera et il commencera à le prescrire à certains de ses patients dans la ville minière où il travaille. Ils commenceront bientôt à découvrir que les patients auront besoin d’une dose de plus en plus élevée d’oxycodone afin de tolérer leurs maux.

L’histoire de Malade s’inspire de l’histoire du médicament développé par Laboratoires Sackler qui a été écrit par Beth Macy dans le livre Dopesick : les dealers, les médecins et la société pharmaceutique qui ont accro à l’Amérique (Abstinence : dealers, médecins et l’entreprise pharmaceutique qui a généré l’addiction aux Etats-Unis). La mini-série se compose d’un total de 8 épisodes et comprend également des performances de Volaille, Keaton, Kaitlyn dever, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg et Rosario Dawson.

La série Star+ qui a été annulée

Si des productions de Étoile + c’est, il y en a un développé par FX qui a déjà été annulé alors qu’il n’a pas encore fini de diffuser sa première saison. Il s’agit de Y : le dernier homme, l’une des fictions les plus attendues pour le temps d’adaptation et les faux pas en cours. L’histoire est inspirée du roman graphique qu’ils ont créé Brian K. Vaughan et Pia Guerra.

La nouvelle a été confirmée par le showrunner de la série, Eliza Clark, qui dans ses réseaux assurait : « Nous savons que nous n’allons pas de l’avant avec FX« . Dans ce contexte, il a laissé entendre que l’idée est de chercher un autre signal dans lequel ils peuvent continuer avec le spectacle mettant en vedette Ben Schnetzer. « Jamais de ma vie je n’ai été aussi engagé dans une histoire et il y a beaucoup plus à raconter », a-t-il souligné.

