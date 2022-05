La mini-série sombre de Prime Video avec laquelle vous devez commencer le week-end

Première vidéo

Le week-end est sur le point de commencer et Prime Video a l’option idéale pour profiter de ces jours de repos. Si vous êtes fan de drame, de mystère et de crime, ne manquez pas cette recommandation !

©IMDBAleksandra Nikiforova dans Détective Anna

Avec l’arrivée du week-end, les plateformes numériques sont devenues le meilleur plan pour passer la journée à la maison. Et, sans aucun doute, l’un des favoris est Première vidéo, qui possède l’un des catalogues les meilleurs et les plus variés de toute la carrière du streaming. La société est présente en Amérique latine depuis plus de quatre ans et continue de faire fureur auprès des téléspectateurs qui continuent de la choisir chaque jour.

C’est parce qu’en Première vidéo les utilisateurs peuvent trouver à la fois des films et des séries qui varient selon le genre et les préférences des téléspectateurs. Pourtant, ces dernières semaines, une mini-série a attiré tous les regards des fans. La bande n’est pas originale à la plateforme, mais elle vient d’arriver dans votre bibliothèque et est déjà un succès. La rencontrer.

+ La mini-série Prime Video idéale pour commencer le week-end :

Il s’agit de Détective Annaune série d’origine russe qui a été produite en 2016 et met en vedette Aleksandra Nikiforova. La bande se compose à l’origine de trois saisons, mais pour le moment Première vidéo un seul a été publié. Cette édition arrivée sur la plateforme contient dix chapitres qui font déjà fureur parmi les fans. En fait, beaucoup d’entre eux ont déjà demandé la publication des parties restantes.

Mais pourquoi un tel succès ? Aussi, Détective Anna est une série qui parvient à combiner mystère, drame, crime et antiquité en une seule production. De même, la performance de Nikiforova a donné beaucoup à dire. C’est parce que la jeune femme a ébloui par son travail en jouant Anna. D’un autre côté, il y a aussi le fait que le strip a une pointe de science-fiction et qu’il est très bien fait puisque, par moments, tout ce qui s’y passe semble crédible.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Détective Anna Il dit: « Anna, dix-neuf ans, vivant dans la ville de Zatonsk à la fin du XIXe siècle, découvre de manière inattendue qu’elle possède des pouvoirs surnaturels. Les esprits des morts la hantent littéralement, implorant de l’aide. Aidée par ses visions, Anna parvient à enquêter et à résoudre une série de crimes mystérieux.”.

