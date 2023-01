La mini-série Netflix qui compte quatre épisodes et qui ne vous laissera pas fermer les yeux

NETFLIX

L’arnaque de Bernie Madoff devient le centre d’attention de la plateforme de streaming. Découvrez de quoi parlent les docu-séries dont tout le monde parle.

©NetflixUne série sur l’arnaque de Bernie Madoff fait fureur sur la plateforme de streaming.

Pour ceux qui aiment les histoires vrai crimeil n’y a pas de meilleur plan qu’un minisérie qui révèle l’un des crimes les plus choquants de l’histoire. Oui Netflix sait très bien le faire : dans son catalogue, il propose des dizaines de productions qui, basées sur la fiction, recréent des crimes à partir de faits réels. Cependant, maintenant, il a mis de côté les bandes dessinées inspirées par ces cas, pour se concentrer sur un film documentaire où la recherche joue un rôle clé.

Ce nouveau pari de la plateforme de streaming est intitulé Madoff : le monstre de Wall Street. Joe Berlinger, le cinéaste derrière des sagas comme conversations avec des assassins, révèle pour la première fois comment s’est développée l’activité d’investissement frauduleux de Bernie Madoff. Est-il un mauvais génie ? Au long de quatre épisodes d’environ 1 heure, la série tente de démêler la réponse à cette question.

Synopsis de Madoff : Le Monstre de Wall Street :

La série révèle la vérité sur le stratagème de Ponzi de Bernie Madoff, qui l’a conduit à escroquer 64 milliards de dollars. En plus de ruiner la vie d’investisseurs indépendants qui ont fait confiance à l’homme d’État de Wall Street, c’est devenu la plus grande fraude de l’histoire. Avec des témoignages de lanceurs d’alerte, d’employés, d’enquêteurs, de victimes et des déclarations de Madoff lui-même, il révèle l’existence d’un système financier qui ferme les yeux sur ce comportement suspect et destructeur.

Bande-annonce de Madoff : le monstre de Wall Street :

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?