La mini-série Netflix qui a atteint le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen

Nielsen a publié un nouveau Top 10 et révélé une tendance de ces derniers temps : Netflix est revenu en tête du classement toutes plateformes confondues.

©NetflixLa mini-série Netflix qui a atteint le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen.

A l’heure actuelle, il ne fait aucun doute que Netflix C’est la plate-forme la plus populaire et la plus demandée au monde, même si certains rapports de 2021 indiquent qu’il y a une perte d’utilisateurs et que cela peut se prolonger pour les années suivantes. Lors de la dernière mise à jour, on a appris qu’un titre Amazon Prime Video avait été supérieur dans les reproductions aux États-Unis, mais cela n’a duré qu’une semaine et le streaming du N a de nouveau atteint le sommet.

Semaine après semaine, le compteur d’audience nielson publie sur son site Internet des chiffres officiels reflétant les téléspectateurs américains de la télévision en général et sur les services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et Hulu TV. Ces entreprises mentionnées sont jalouses de leurs chiffres et c’est pourquoi je le signale avec près d’un mois de retard, mais avec des données précises.

+ La mini-série Netflix qui a fait un carton aux États-Unis.

Selon le dernier rapport Nielsen, ce qui a été le plus choisi aux États-Unis entre la semaine du 14 et du 20 février, c’est la mini-série Inventer Anna avec un total de 3,283 millions de minutes jouées. De cette façon, il a dépassé les 1 219 millions qu’il avait obtenus la semaine précédente, mais à ce moment-là, il n’était dans le catalogue que depuis deux jours et maintenant les chiffres de sa première semaine complète sont reflétés.

Les données proposées montrent une semaine d’il y a un mois, mais ce qui est surprenant, c’est qu’elle reste actuellement la série la plus regardée au monde, selon FlixPatrol. De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Un journaliste enquête sur le cas d’Anna Delvey, la femme qui a convaincu l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande et une grande femme d’affaires. Mais derrière tout ce glamour se cachait une audacieuse escroc ».

Le deuxième du classement hebdomadaire est également de Netflix et est l’émission de téléréalité l’amour est aveugleavec 1 439 millions de minutes regardées, tandis que le podium le clôturait Charme de Disney+ avec 1 224 millions de minutes vues. Le reste du Top 10 Nielsen a été complété par : Ozark (1 083 millions), attrapeur (935M), Magnolias doux (898M), NCIS (856M), cocomelon (661M), Esprits criminels (647M) et La merveilleuse Mme Maisel (499M).

