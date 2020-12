La mini-série Justice League HBO Max est probablement le dernier projet DC de Zack Snyder

Justice League de Zack Snyder sera probablement le dernier projet DC du réalisateur. Warner Bros. a déjà investi 70 millions de dollars dans la nouvelle version du film, qui ne verra aucun spin-off. Les fans espéraient que les retrouvailles de Snyder avec le studio se lanceraient dans un nouvel avenir de suites et de suites pour des personnages comme Batman de Ben Affleck et Superman de Henry Cavill, mais il semble que le réalisateur et le studio se sépareront une fois de plus. Ligue de justice fait ses débuts sur HBO Max en mars 2021.

Zack Snyder se préparait à commencer la photographie supplémentaire lorsqu’il a dû partir Ligue de justice après une tragédie familiale. Joss Whedon a été amené à bord et le film, que le studio avait décrit comme « trop ​​sombre », a été complètement changé par rapport à ce que Snyder avait à l’origine en tête. Le film est sorti et a été un désastre pour les critiques et les fans de longue date qui avaient hâte de voir le projet d’équipe. Maintenant, Snyder est de retour et tente d’apporter sa vision originale en 4 tranches d’une heure sur HBO Max.

Selon un nouveau rapport du New York Times, ce sera probablement la fin de la route pour Zack Snyder et Warner Bros. Selon des sources, le Snyder Cut est un cul-de-sac narratif – « une rue qui ne mène nulle part ». Les sources poursuivent en notant que Snyder ne fait pas partie de l’univers DC, qui tentera un multivers sur grand écran au cours des prochaines années. Par exemple, Le flash Le film réunira Ezra Miller et Ben Affleck, mais on ne pense pas qu’Affleck reviendra en tant que Dark Knight dans les futurs films, car Robert Pattinson occupe désormais ce rôle dans le multivers.

Quand il a été révélé que Warner Bros.dépliquait des fonds supplémentaires pour faire de Zack Snyder Ligue de justice, beaucoup avaient l’impression que le studio réparait les clôtures avec le réalisateur pour continuer là où ils s’étaient arrêtés. Cependant, il semble que ce ne soit le cas pour aucune des parties concernées. Le mouvement Snyder Cut est énorme et il amènera probablement beaucoup de gens à HBO Max pour voir la version définitive du film, qui est tout ce dont Warner Bros.a vraiment besoin pour le moment.

Ce n’est un secret pour personne que le studio n’était pas satisfait Batman contre Superman et sa performance au box-office et auprès des critiques. Warner Bros.et Zack Snyder se sont beaucoup affrontés Ligue de justice était en cours de réalisation, ce qui a culminé lorsque Joss Whedon a pris la relève. L’univers DC interconnecté avec Snyder ne s’est pas déroulé comme le studio l’imaginait, ce qui l’a fait éclater. Pour l’instant, ça ressemble à Zack Snyder Ligue de justice sera un adieu au lieu d’un tableau de lancement pour de nouvelles spin-offs avec le réalisateur attaché. Le New York Times a été le premier à rendre compte Ligue de justice étant la chanson du cygne de Zack Snyder avec DC.

