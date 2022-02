La mini-série HBO Max que vous pouvez regarder en seulement 4 heures et qui est idéale pour le milieu de la semaine

hbo max

HBO Max est une plateforme qui a commencé à piétiner la compétition de streaming et rejoint désormais la formule des mini-séries. Apprenez à connaître la fiction qui sera idéale pour couper la semaine et regarder en une journée.

Les plateformes de streaming sont à leur meilleur. Malgré le fait qu’il y a toute la concurrence entre eux, la vérité est que les utilisateurs, ces derniers temps, choisissent d’avoir tout le monde. C’est que, avec son contenu incroyable, il est impossible d’en choisir un seul pour profiter de son catalogue. Mais, dont l’un attire tous les regards, c’est HBO Max, l’un des plus récents. En effet, sa bibliothèque est l’une des plus originales et des plus diversifiées de toutes.

Avec des goûts pour tous les âges et toutes les préférences de genre, HBO Max mélange romance, drame, horreur, science-fiction, etc. dans ses séries et ses films. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, il a maintenant rejoint une nouvelle formule : la mini-série. Les courtes fictions sont cataloguées comme les meilleures et les plus vues, elles ne pouvaient donc pas manquer à ce service à la demande. Alors maintenant de spoilersnous présentons la mini-série que vous pouvez voir en une seule journée.

La série HBO Max à regarder en une journée :

Le mercredi, le milieu de semaine et la fatigue des journées de travail ou d’étude se font déjà sentir. Alors, pour le goûter, le dîner ou après, rien de mieux que de se détendre avec un bon contenu cinématographique. Et dans ce cas, la meilleure option est HBO Max. La plateforme, lancée en mai 2020 en Amérique latine, propose une série digne d’applaudissements.

Il s’agit de l’age d’Or qui a été créée sur le service de streaming en janvier de cette année et est déjà un succès complet. La bande ne compte que cinq épisodes, qui peuvent être vus en 285 minutes, soit quatre heures et 45 minutes. Alors, pour ceux qui ne savent pas avec quoi terminer la semaine, rien de mieux que d’allumer HBO Max. Situé en 1882 à New York, il a été créé par Julian Fellowes, qui a également créé L’abbaye du centre ville. Et, cela dit, il n’y a pas d’autre explication, car c’est l’une des fictions d’époque les mieux produites de ces derniers temps.

De quoi s’agit-il l’age d’Or? Le synopsis publié par FilmAffinité ça dit: « L’histoire commence en 1882 avec la jeune Marian Brook déménageant de la Pennsylvanie rurale à New York après la mort de son père pour vivre avec ses riches tantes. Accompagnée d’un écrivain en herbe à la recherche d’un nouveau départ, Marian est impliquée de manière inattendue dans une guerre sociale entre l’une de ses tantes, filles d’une ancienne richesse, et leurs voisins extrêmement riches, un magnat des chemins de fer impitoyable et son épouse ambitieuse. Exposée à un monde au bord de l’ère moderne, Marian suivra-t-elle les règles déjà établies par la société ou forgera-t-elle sa propre voie ?”

