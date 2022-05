La mini-série HBO en 4 épisodes avec Frances McDormand à ne pas manquer

HBO

L’actrice quatre fois oscarisée a une production cachée dans le catalogue HBO Max à laquelle vous devriez donner au moins une chance dans votre vie.

©IMDBRichard Jenkins joue également dans la série.

L’une des meilleures actrices de sa génération est Frances McDormandlauréat de quatre statuettes de L’Académie (dont l’un en tant que producteur), grâce à ce qui a été fait en Fargo, Trois publicités pour un crime Oui Nomadland. Si vous faites partie de ceux qui aiment trop les fictions menées par cet artiste, nous vous apportons une série de HBO qui se perd un peu dans son catalogue et qu’il ne faut pas hésiter à essayer.

On parle de Olive Kitteridgeune production de seulement 4 épisodes qui a des protagonistes tels que Bill MurrayRichard Jenkins et Jesse Plemons, pour ne citer que quelques-uns des plus connus. La production a été lancée en 2014 et a remporté huit prix emmydont la meilleure mini-série et la meilleure actrice dans une mini-série, qui a été remporté par McDormand. Si vous n’en avez pas entendu parler, nous vous dirons de quoi il s’agit.

Olive Kitteridge se concentre sur une enseignante (dont le nom donne le titre à la mini-série) qui a quitté la profession et vit chez elle, dans une ville fictive du Maine, où elle partage la vie avec son mari Henri Kitteridge. la vie pour olive Ce n’est pas agréable du tout et, en plus d’avoir un père suicidaire, elle souffre de dépression et d’autres dilemmes qui l’empêchent de mener une vie agréable ou agréable, et que plusieurs fois elle est plantée comme une mauvaise personne en raison de la façon dont elle concerne le reste.

Si quelque chose caractérise la minisérie de hbo max C’est de l’humour acide et du sarcasme. Comme on le voit souvent dans les interprétations de McDormand, la part d’acidité ne manque pas et donne le ton à toute l’histoire qui, bien qu’elle soit souvent traversée par la tragédie, vous fait vous connecter de manière agréable. Si vous disposez de quatre heures ce week-end, vous ne devriez pas manquer de donner cette grande fiction réalisée par Lisa Cholodenkoet adapté par Jane Anderson du roman écrit par Elisabeth Strout.

+ Le prochain projet de Frances McDormand

Après ce qui est fait dans Nomadland, Frances McDormand Vous avez déjà un nouveau projet en route. Il s’agit de Femmes qui parlentun film réalisé par Sarah Polly qui a pour protagonistes des personnages tels que Jessie Buckley, Rooney Mara et Claire Foy. L’histoire est centrée sur un groupe de femmes qui vivent dans une communauté isolée de mennonites en Bolivie et qui ont une crise de foi après que plusieurs hommes de leur quartier ont abusé de certaines femmes de la communauté.

