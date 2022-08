La mini-série dérangeante de Netflix qui a déjà dépassé Manifest

in

La production a été lancée le 19 août et avec seulement sept épisodes, elle était déjà parmi les plus regardées par les utilisateurs de Netflix.

©NetflixMichelle Monaghan y joue le rôle principal.

Tout comme nous vous avons dit une fois pourquoi vous devriez voir Manifeste si vous aimiez la science-fiction (et surtout si vous étiez fan de perdu) maintenant, nous allons tout vous dire sur la production qui ne cesse de générer un impact parmi les utilisateurs de Netflix. On parle d’une production arrivée sur la plateforme il y a moins d’une semaine et qui figure déjà parmi les plus regardées, classée deuxième mondiale derrière un autre phénomène de plateforme comme L’homme de sable.

On parle de fait échoune mini-série qui compte sept épisodes au total et qui a été créée sur la plateforme le 19 août. vanessa gazy était le créateur de cette production où les protagonistes sont des personnages comme Michelle Monaghan, Matt Bomer, Karen Robinson, Celia Weston, Jonathan Tucker, Daniel Sunjata et Michael O’Neill. Êtes-vous intéressé par les productions à suspense? Ensuite, nous vous expliquons de quoi parle cette toute nouvelle histoire.

les échos tournent autour Léni et Gina, deux sœurs jumelles qui pendant des années ont secrètement échangé l’une avec l’autre et cela les a amenées à avoir une double vie. Le problème se posera lorsque l’un des deux disparaîtra et fera s’effondrer la vie qu’ils avaient construite depuis qu’ils étaient enfants. De là les problèmes qui seront développés dans cette mini-série de Netflix avec des épisodes d’une durée moyenne d’environ 45 minutes.

La grande question est de savoir si cette histoire se poursuivra au-delà des sept chapitres qui ont frappé la plate-forme la semaine dernière. La vérité est que, étant donné qu’il a été présenté comme une mini-série, il semble peu probable que nous voyions une extension. En tout cas, si vous avez encore l’illusion que la production va encore s’étendre, la logique serait d’attendre fin 2023. Aimeriez-vous voir plus d’épisodes ?

+Prochain projet de Michelle Monaghan

Indépendamment de ce qui arrive à fait écho et la possibilité de voir de nouveaux chapitres de cette série, il convient de noter que l’agenda du protagoniste semble assez chargé. Il y a quatre projets qui apparaissent dans le profil de IMDb de michelle monaghanparmi lesquelles se distingue une série intitulée Mauvais singe où il partagera un casting avec des personnalités telles que Vince Vaughn, Natalie Martinez et John Ortiz. C’est une série de AppleTV+ Concentré sur André Yancyun détective rétrogradé au poste d’inspecteur de restaurant en Floride, mais pour qui l’apparition d’un bras coupé sera la porte d’entrée vers le monde de la corruption en Floride et aux Bahamas.

