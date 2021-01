La MINI JCW GP peut-elle battre la Toyota GR Yaris sous la pluie?

Tous les deux fusées de poche la plupart des extrémistes sur le marché? Nous le croyons… MINI JCW GP est le troisième chapitre de l’interprétation la plus radicale sur le sujet de la MINI haute performance, tandis que Toyota est allé encore plus loin avec la GR Yaris, créant une véritable homologation spéciale.

Les chiffres donnent un avantage à la MINI JCW GP: 306 ch pour un 2.0 turbo et 1255 kg (DIN). Son rival de l’époque, la Toyota GR Yaris, affiche des chiffres plus «modestes»: 261 ch pour un 1.6 turbo plus petit (et à trois cylindres) et pèse un peu plus, 1280 kg (DIN).

Le passage de ces chiffres à l’asphalte ne pourrait être plus différent. La JCW GP transmet tout à l’essieu avant via une transmission automatique à huit rapports, tandis que la GR Yaris distribue «le mal dans les villages», c’est-à-dire qu’elle dispose de quatre roues motrices, via une transmission manuelle à six vitesses.

Sur le papier, l’avantage semble être tout du côté du JCW GP, mais la pluie – le grand égaliseur – peut donner à GR Yaris et à ses quatre roues motrices l’avantage de remporter cette course.