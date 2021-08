La microvoiture électrique de Nissan sera dotée d’une batterie de 20 kWh et d’aides à la conduite, et fera ses débuts en 2022

in

Nissan a annoncé qu’il lancera sa microvoiture tout électrique pour le marché japonais au début de 2022. Développé en partenariat avec le partenaire de l’Alliance Mitsubishi (dans le cadre de la coentreprise NMKV Co LTD), le micro EV de Nissan offrira « une accélération instantanée, une conduite fluide et une cabine silencieuse. qui sont des caractéristiques clés des véhicules électriques », a déclaré Nissan dans un communiqué publié tôt le 27 août.

Nissan a confirmé que la microvoiture électrique – qui serait présentée en avant-première par le concept IMk présenté en 2019 – mesurera 3 395 mm de long, 1 475 mm de large et 1 655 mm de haut ; dimensions qui l’aideront à s’insérer dans le segment des voitures kei au Japon.

Le Nissan micro EV aura une batterie lithium-ion de 20 kWh et devrait avoir une autonomie d’environ 200 kilomètres avec une charge complète, ce qui, selon Nissan, a été estimé en gardant les «besoins quotidiens au Japon». La société a également confirmé que la microcar sera dotée de la capacité de recharge de véhicule à domicile Nissan Energy Share, ainsi que des systèmes d’aide à la conduite ProPilot tels que le service de voiturier à distance et le régulateur de vitesse adaptatif. En cas d’urgence, la microcar servira également de source d’alimentation à distance.

Le micro EV de Nissan coûtera environ deux millions de yens (13,50 lakh INR) sur son marché intérieur, les subventions locales faisant baisser le prix à environ 1,5 million de yens (10 lakh INR).

Nissan a récemment annoncé que chaque tout nouveau modèle lancé sur des marchés clés serait électrifié d’ici le début des années 2030.

