La MGM a-t-elle volontairement saboté le dernier film de Johnny Depp ?

Depuis quelque temps, la carrière de Johnny Depp il s’est effondré au point qu’aucun des grands producteurs n’en tient compte. Cela est dû au conflit juridique qu’il entretient avec son ex-femme, Amber Heard, après des accusations croisées de violence et de diffamation. Son dernier projet était Minimes, lequel Ce fut un flop critique et au box-office, Oui selon son directeur, cela s’est produit parce que MGM Studios l’a saboté à cause de la réputation de l’acteur.

C’est en 2020 que diverses entreprises lui lâchent la main et ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Après avoir perdu le procès contre The Sun, un médium qui l’a qualifié de « batteur de femmes », Warner Bros. l’a renvoyé de la saga Les Animaux Fantastiques, où il était Gellert Grindelwald, et quelques semaines plus tard, Disney a annoncé qu’il ne compterait plus sur lui aux prochains films Pirates des Caraïbes. Qui a suivi les mêmes étapes était la plate-forme Netflix après avoir retiré son contenu de la bibliothèque et lui avoir opposé son veto de ses productions.

Ça ne fait aucun doute que La trajectoire de Johnny a pris une tournure négative et cela s’est reflété dans Minamata, qui dépeint les conséquences de la société japonaise Chisso pour le déversement de mercure dans les rivières voisines. Le directeur Andrew Levitas envoyé une lettre dans les dernières heures pointant directement vers MGM Studios pour ne pas avoir sorti le film aux États-Unis: « MGM avait l’intention d’exposer les souffrances des milliers de victimes de l’un des incidents de pollution industrielle les plus flagrants que le monde ait jamais vu. ».

La déclaration continuait : « En réexposant leur douleur en partageant leur histoire, cette communauté longtemps marginalisée n’espérait qu’une seule chose : sortir l’histoire de l’ombre afin que d’autres innocents ne soient jamais blessés comme eux. ». Après ces mots, il montra: « Imaginez maintenant la dévastation lorsque vous avez appris la semaine dernière que, malgré un lancement mondial déjà réussi, MGM avait décidé d' »enterrer le film » (selon les mots du directeur des acquisitions, M. Sam Wollman) parce que MGM craignait que les problèmes personnels d’un acteur dans le film puissent avoir une incidence négative sur eux. et que, du point de vue de MGM, les victimes et leurs familles étaient secondaires à cette « .







Compte tenu de cela, Un porte-parole de MGM Studios a répondu en assurant que le distributeur envisage toujours de se lancer Minamata aux Etats-Unis, mais la vérité est qu’un long temps s’est écoulé et que le piratage a joué son rôle, le faisant paraître illégal en attendant. Bien que les critiques n’aient pas accompagné Johnny Depp Dans ce film, ses fans l’ont fait, laissant de bonnes critiques, même s’ils ne l’ont pas vu, juste comme un soutien.