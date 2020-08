La méthode Kominsky Saison 3: Toutes les nouvelles mises à jour ici !!

La méthode Kominsky est une série télévisée Internet de la force américaine. Une création de Chuck Lorre et première première le 16 novembre 2018 sur Netflix. Le spectacle a abouti à la popularité des célébrités. Sortie de la deuxième saison de l’émission le 25 octobre 2019. Selon l’annonce de Netflix, la troisième saison sera la dernière de la franchise.

Date de sortie de la saison 3 de la méthode Kominsky:

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie appropriée ni d’indication de Netflix concernant la saison 3. Mais selon les téléspectateurs et les critiques, on s’attend à ce qu’elle sortira quelque part en 2021. À partir de ce moment, nous ne pouvons rien être sûrs du destin de la saison 3. Mais nous attendons tous avec impatience. Le tournage et les productions de la saison 3 n’ont pas encore commencé et très probablement après la fin de la pandémie. Chuck Lorre, répondant au renouveau, déclare que «La Méthode Kominsky était une véritable passion pour moi. Ce fut une expérience incroyable de voir cette réponse chaleureuse. Maintenant, je suis ravi de conclure le spectacle avec le dernier chapitre.

En attente de distribution pour la saison 9:

Michael Douglas, Alan Arkins, Sarah Baker, Paul Keizer, Nancy Travis, Jane Seymour, Kathleen Turner.

