La météorite d’une brillante boule de feu britannique est la première en Angleterre depuis 30 ans

Un morceau de la roche spatiale qui a illuminé le ciel au-dessus de l’Angleterre le 28 février a été trouvé.

Le morceau chanté de astéroïde a été découvert dans l’allée d’une maison à Winchcombe, une petite ville du comté de Gloucestershire, dans le sud-ouest de l’Angleterre. La roche, qui pèse près de 10,6 onces (300 grammes), est la première météorite trouvé au Royaume-Uni depuis 1991, ont déclaré des experts, et la première chondrite carbonée connue jamais découverte dans le pays.

Les chondrites carbonées sont en particulier des météorites vierges et primitives qui contiennent généralement beaucoup de matière organique, y compris des molécules complexes telles que des acides aminés. L’étude des chondrites carbonées peut éclairer les débuts du système solaire et comment les éléments constitutifs de la vie ont trouvé leur chemin vers la Terre, selon les chercheurs.

La météorite Winchcombe pèse près de 10,6 onces (300 grammes). (Crédit d’image: The Trustees of the Natural History Museum, Londres)

Une telle étude est déjà en cours au Natural History Museum de Londres, où réside désormais la météorite.

« C’est vraiment excitant. Il y a environ 65 000 météorites connues dans le monde entier, et parmi celles-ci, seulement 51 sont des chondrites carbonées qui ont été vues tomber comme celle-ci, » Sara Russell, spécialiste des météorites au musée, dit dans un communiqué .

« C’est presque incroyable, parce que nous travaillons sur les missions spatiales de retour d’échantillons d’astéroïdes Hayabusa2 et OSIRIS-REx, et ce matériel ressemble exactement au matériel qu’ils collectent », a déclaré Russell. « Je suis juste sans voix d’excitation. »

Mission Hayabusa2 du Japon renvoyé environ 0,16 once (4,5 g) de l’astéroïde Ryugu sur Terre en décembre 2020, et la sonde OSIRIS-REx de la NASA a recueilli un grand échantillon de la roche spatiale Bennu en octobre de cette année. Les bits de Bennu atterriront ici sur Terre en septembre 2023, si tout se passe comme prévu.

La nouvelle météorite a été repérée peu de temps après sa chute. Les résidents de la maison Winchcombe ont vu des taches noires sur leur allée le matin du 1er mars, le lendemain de l’éclat de la boule de feu dans le ciel anglais. Ils ont rapidement rassemblé des morceaux de la roche spatiale qui avait fait les marques et ont contacté le UK Meteor Observation Network, qui a ensuite pris contact avec le personnel du Natural History Museum.

« Pour quelqu’un qui n’avait pas vraiment une idée de ce que c’était réellement, le chercheur a fait un travail fantastique en le collectant », a déclaré Ashley King, un autre chercheur de météorites au musée, dans le même communiqué.

« Il a emballé la plus grande partie très rapidement lundi matin, peut-être moins de 12 heures après l’événement réel. Il a ensuite continué à trouver des morceaux dans son jardin au cours des prochains jours », a ajouté King. « Cela ressemble un peu au charbon. Il est vraiment noir, mais il est beaucoup plus doux et est vraiment assez fragile. C’est excitant pour nous, car ce type de météorite est incroyablement rare mais contient des indices importants sur nos origines. »

Les corps parents des chondrites carbonées peuvent atteindre l’atmosphère terrestre à plus de 240000 km / h, a déclaré King. Mais la boule de feu du 28 février est arrivée beaucoup plus lentement, à « seulement » environ 50 000 km / h, ce qui explique pourquoi certains morceaux de roche ont survécu à l’épreuve enflammée.

« Le fait qu’il aille assez lentement, puis qu’il a été récupéré si rapidement après l’atterrissage, évitant toute pluie qui pourrait changer sa composition vierge, signifie que nous avons vraiment eu de la chance avec tout », a-t-il déclaré.

Un certain nombre de caméras à boules de feu ont capturé l’événement du 28 février, permettant aux chercheurs de calculer une zone d’atterrissage probable pour les météorites et de déterminer une trajectoire approximative pour le corps parent. Ces analyses indiquent que l’objet provenait de la région extérieure de la principale Ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, ont déclaré des scientifiques.

Il se peut que d’autres fragments de météorite de la boule de feu du 28 février attendent d’être trouvés. Si vous apercevez quelque chose dans la région du Gloucestershire que vous soupçonnez être une roche spatiale, photographiez-le et enregistrez son emplacement, a déclaré le personnel du Musée d’histoire naturelle. Ensuite, prélevez un échantillon à l’aide d’une main gantée, stockez le matériel dans du papier d’aluminium et contactez le musée.