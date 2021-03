La mesure la plus précise jamais faite d’un sursaut radio rapide révèle un nouveau modèle dans ces signaux depuis l’espace

Ces dernières années, l’une des choses qui a le plus fasciné les astronomes est rafales radio rapides. Ce sont des signaux qui proviennent généralement de très loin dans l’espace et qui sont captés par des radiotélescopes. Ils suivent souvent également des schémas de répétition qui aident à mieux comprendre de quoi il s’agit. Maintenant, une nouvelle étude a examiné le motif le plus précis de ces signaux: une question de plusieurs microsecondes.





Les impulsions soudaines et répétitives des sursauts radio rapides sont captées par les plus grands radiotélescopes du monde. Ils durent à peine quelques millisecondes, il est donc essentiel d’être conscient et d’éviter tout type d’interférence (comme un micro-ondes). Bien que cela nous permette de déduire en partie leur origine et ce qui les cause, une analyse plus exhaustive aide encore plus.

3 microsecondes

Telle est la précision avec laquelle les astronomes ont réussi à analyser un sursaut radio rapide, selon l’étude qu’ils ont publiée dans Nature. En quelques millisecondes, ils ont réussi à analyser avec plus de précision périodes de temps aussi courtes que 3 ou 4 microsecondes. Par conséquent, ils ont trouvé un modèle ou une structure de luminosité variable dans le signal, révélant ainsi des indices sur la physique de cette émission.

Le signal a été capté par le réseau européen d’interférométrie à très longue base (EVN) composé d’instituts de radioastronomie de plusieurs pays européens. Le signal analysé est une vieille connaissance ici, il s’agit du FRB 180916 et comme on l’a vu à l’époque, il se répète tous les 16 jours.

Selon les chercheurs, le fait qu’il y ait brèves variations de luminosité à une si petite échelle, cela signifie que la taille de la région d’émission du sursaut radio rapide est très limitée. En d’autres termes, l’objet qui l’émet doit être très petit, ayant pu trouver des variations à si petite échelle. D’après ses calculs, ça doit avoir une échelle d’environ un kilomètre.

Pourquoi est-ce pertinent? Parce qu’il est incroyable de pouvoir réduire une émission à une zone d’un kilomètre seulement. Oui, un kilomètre peut sembler beaucoup, mais pas dans un environnement comme l’espace. Encore moins si nous prenons en compte que FRB 180916 est à 457 années-lumière de nous. Pour mettre les choses en contexte, 1 année-lumière équivaut à environ 9 460 730 000 000 de kilomètres. Ils sont parfois plus proches de nous de toute façon, comme dans notre galaxie ou même Proxima Centauri.

De même, à des échelles inférieures à 100 microsecondes, les scientifiques peuvent commencer à observer les variations de l’angle de position de polarisation de la lumière. Cette propriété permet aux astronomes de mieux savoir à quel point l’émission radio est proche de sa source, ce qui leur permet de mieux comprendre la rotation de l’objet qui produit le sursaut radio rapide.

Avec cette théorie, les scientifiques déterminent que ce qui cause vraiment FRB 180916 est un système binaire d’une étoile à neutrons et d’une étoile massive. On pense que les deux partagent un cycle orbital de 16 jours. Lorsqu’elles sont relativement proches, les interactions entre les deux amplifient les sursauts radio rapides et c’est à ce moment-là qu’elles nous parviennent. Bien sûr, cela s’est produit en théorie il y a plus de 457 millions d’années et c’est maintenant que cela nous est parvenu.

