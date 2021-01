La mère d’Emma Stone a causé un moment gênant avec Angelina Jolie et Brad Pitt lors de ses premiers Golden Globes

Emma Stone est lauréate d’un Oscar, mais elle n’oubliera jamais ses débuts dans l’entreprise. Dans une récente interview avec Jimmy Fallon sur Le spectacle de ce soir, la La La Land alun a rappelé ses premières années à Hollywood, comme la fois où elle était assise à côté de Brad Pitt et Angelina Jolie à ses tout premiers Golden Globes.

Stone avait emmené sa mère avec elle à la cérémonie de remise des prix, et il s’est avéré un moment hilarant entre la mère de Stone et le célèbre ancien couple.

Emma Stone (à gauche) et Angelina Jolie et Brad Pitt (à droite) | Alberto E. Rodriguez / Getty Images / Steve Granitz / WireImage

Emma Stone a obtenu sa première nomination aux Golden Globes en 2011

Stone a été nominée pour la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale aux Golden Globes 2011 pour sa performance dans Facile. Elle et Fallon ont parlé du film dans leur interview, ce qui a amené Stone à parler des tatouages ​​correspondants qu’elle et sa famille ont reçus la même année que la sortie du film.

«Cela fait 10 ans, ce qui est tellement surréaliste», a-t-elle dit, puis en plaisantant sur la façon dont son tatouage a saigné au cours des 10 dernières années.

Fallon a ensuite orienté la conversation vers les premiers Golden Globes de Stone.

«J’y suis allé avec ma mère. C’était la première fois que j’allais aux Golden Globes. C’était très, très, très excitant et j’ai donc emmené ma mère avec moi.

CONNEXES: « Cruella » et d’autres remakes de Disney Live-Action pourraient faire leurs débuts à Disney +

La mère d’Emma Stone a entamé une conversation avec Brangelina aux Golden Globes 2011

Cette excitation s’est rapidement transformée en nerfs lorsque Stone, un nouveau venu à Hollywood, était assis à côté de l’un des couples les plus célèbres d’Hollywood. Comme le Amour fou et stupide star a déclaré à Fallon, sa mère a ensuite fait semblant de ne rien savoir sur Brangelina.

«Nous nous sommes assis à côté d’Angelina Jolie et de Brad Pitt. Nous nous sommes dit: «De toutes les personnes à côté desquelles assister à ce genre de spectacle, whoa», dit-elle. «Et ma mère ne boit jamais et elle a pris du champagne ce soir-là, ce qui n’était probablement pas la meilleure idée, mais elle passait un moment merveilleux. Elle a commencé à demander à Angelina Jolie: «Avez-vous des enfants? J’étais comme, ‘Vous devez être hors de votre [mind]». Elle savait complètement! Mais elle était comme faire de petites conversations: «Quel âge ont-ils? Quels sont leurs noms?’ Je savais tout, mais ils étaient si gentils.

Bien que sa mère joue adorablement l’idiot avec Brad et Angie (qui, honnêtement, ils ont probablement adoré), Stone a adoré chaque minute de l’expérience.

«Nous nous sommes bien amusés, nous avons passé un très bon moment», a-t-elle déclaré. «C’était une soirée vraiment amusante.»

Stone a pris l’habitude d’emmener sa famille à des récompenses. En fait, elle a souvent amené son frère, Spencer, comme sa date. Les frères et sœurs ont assisté ensemble aux Golden Globes 2015 et 2017, ainsi qu’aux Oscars 2018. Et bien qu’ils n’aient eu aucune rencontre amusante avec Brangelina, Spencer devait remercier pour un discours hilarant que Stone a prononcé lors des Guy’s Choice Awards 2015. (Oui, c’est une chose.)

Les deux avaient un accord que si Stone remportait la catégorie «Hot and Funny», elle devait lire les remarques que son frère (qui est un cascadeur d’Hollywood) a écrit. Et elle a effectivement gagné.

«Vous êtes des idiots. Je ne suis ni sexy ni drôle », a-t-elle déclaré dans le discours de son frère. «Et Spencer… Oh mon Dieu, dois-je dire ça? Spencer Stone est le plus cool du monde. Il vole comme un enfer. Les gens disent même voler plus? Et il pourrait avoir une carrière de rap professionnel s’il le voulait, mais il est trop froid et veut rester bas. De plus, si Mila Kunis est là, il sera dans les coulisses pendant les 45 prochaines minutes.