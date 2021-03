La mère d’Eminem a une fois essayé de le poursuivre pour 10 millions de dollars

La mère d’Eminem a une fois tenté de poursuivre le rappeur pour la somme colossale de 10 millions de dollars (7 millions de livres sterling) après avoir affirmé qu’il l’avait calomniée sur The Slim Shady LP et dans diverses interviews.

Quiconque connaît la musique d’Eminem ne sera que trop conscient du fait que le rappeur a une relation difficile avec sa mère Debbie Mathers-Briggs.

Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, a mentionné sa mère pour la première fois dans son premier single My Name Is, dans lequel il affirmait que «ma mère fume plus de drogue que moi».

Crédit: PA

Sur sa chanson Cleanin ‘Out My Closet Eminem rappe: « Témoin de ta maman faire sauter des pilules dans la cuisine / Se plaindre que quelqu’un passe toujours dans son sac à main et sa merde disparue / Passer par les systèmes de logement public, victime du syndrome de Munchausen / Toute ma vie, on m’a fait croire que j’étais malade quand je ne l’étais pas / Jusqu’à ce que je grandisse, maintenant j’ai explosé, ça te fait mal au ventre. «

Cependant, ses propos sont apparemment tombés sous la peau de Debbie qui a intenté une action en diffamation en 1999 – affirmant que le rappeur mentait sur son éducation et la calomnait.

En réponse au procès, l’avocat du rappeur Paul Rosenberg a déclaré dans un communiqué: «La vie d’Eminem se reflète dans sa musique.

« Tout ce qu’il a dit peut être vérifié comme vrai. La vérité est une défense absolue contre une allégation de diffamation. Ce procès ne surprend pas Eminem. A lire : Des frères à Berlin devant le tribunal: des femmes traînées dans une voiture et violées

«Sa mère menace de le poursuivre en justice depuis le succès de son single ‘My Name Is …’ C’est simplement le résultat d’une relation tendue de longue date entre lui et sa mère.

« Quoi qu’il en soit, il est toujours douloureux d’être poursuivi par votre mère et donc le procès ne sera traité que par les voies légales. »

Crédit: PA

Cela a pris plus d’une décennie, mais finalement en 2001, Debbie a obtenu un règlement, mais les 10 millions de dollars qu’elle réclamait à l’origine ont été réduits à seulement 25000 dollars (17928 €).

Alors qu’une décision finale du juge de la Cour de circuit du comté de Macomb, Mark Switalski, a conclu que sur les 25000 € Debbie n’avait droit qu’à 1600 € (1147 €), le reste de l’argent allant à son avocat Fred Gibson.

S’adressant à ABC après la décision, Gibson a déclaré que les 23 354 € (16 747 €) n’étaient pas suffisants.

Il a déclaré: «Ce n’est pas le dernier mot parce qu’elle était la cliente la plus exigeante que j’ai eue dans ma carrière juridique.