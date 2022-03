La mère de Will Smith s’exprime sur la gifle de son fils

La mère de Will Smith a partagé ses réflexions sur la décision de son fils de prendre d’assaut la scène aux Oscars et de gifler le présentateur Chris Rock au visage. Vous pouvez le regarder ci-dessous :

La mère de l’acteur, Carolyn Smith, fait partie des millions de personnes qui ont été surprises par l’explosion de Smith, car l’acteur est généralement connu pour son attitude cool et recueillie.

Smith s’est excusé pour ses actions après avoir été nommé lauréat dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le roi Richard, disant à la foule qu’il aimerait « s’excuser auprès de l’Académie » et de ses « autres nominés », bien qu’il ne se soit pas immédiatement excusé directement auprès de Rock.

« Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi avec émotion. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’étais mal », a écrit Smith.

La famille de Smith a assuré qu’elle ne croyait pas que le moment le définisse, soulignant qu’il accordait la priorité à sa famille et le décrivant comme un homme aimant et le parent qui maintient la famille ensemble.

Carolyn a réfléchi à la préparation de l’événement de dimanche en disant qu’elle s’était levée tôt et avait envoyé un SMS sur le chat de groupe de la famille, en écrivant: « Bonjour, nous devons dire bonne chance à Oncle Will. »

À propos de l’acteur qui a remporté son premier Oscar, la fière maman a déclaré: « Je sais comment il travaille, à quel point il travaille dur … J’ai attendu et attendu et attendu. Quand j’ai entendu le nom, je me suis dit: » Oui! ‘. »