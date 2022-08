La mère de Will de The Inbetweeners dit que son fils refuse de regarder l’émission

Elle a joué la mère du protagoniste Will Mckenzie, Polly, qui fait l’objet de références sexuelles incessantes de la part des copains de Will.

S’adressant au Daily Star, elle a déclaré: « Mon fils était vraiment petit quand je l’ai fait et je me suis dit » oh, il n’en saura rien « . Maintenant, il se fait taquiner à l’école.

« On me crie encore dessus dans la rue et c’est génial d’être la mère de Will, pour toujours dans le cœur de la nation. »