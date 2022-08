La mère de Will de The Inbetweeners a toujours envoyé des messages classés X 14 ans plus tard

Beaucoup de choses ont changé depuis la fin de l’émission en 2010, mais une chose est restée la même : Belinda Stewart-Wilson (Polly Mackenzie) détient toujours la couronne de « la maman la plus en forme de la télévision » et elle a les messages pour le prouver.

Et, il semble, que l’amour pour la mère de Will à l’écran soit devenu une partie très réelle de sa vie après la série, comme l’a expliqué Stewart-Wilson au Daily Star : « J’ai reçu des messages et des suggestions étranges au fil des ans, certains d’entre eux qui sont si graphiques que je ne peux pas les répéter. Mais il faut le prendre avec des pincettes – c’est toujours agréable d’être aimé.

Ce ne sont pas seulement des messages en ligne, comme l’ajoute Stewart-Wilson : « On me crie encore dessus dans la rue et c’est génial d’être la mère de Will, pour toujours dans le cœur de la nation. »