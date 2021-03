La mère de Paul Bamba a essayé de le vendre quand il était enfant. Maintenant, c’est un boxeur professionnel qui change des vies.

Le boxeur, entraîneur et philanthrope new-yorkais Paul Bamba est la réussite ultime. Quand il était enfant, sa mère l’a vendu pour de la drogue, et son père a signé ses droits de garde, laissant Bamba se débattre dans une difficile expérience de placement familial.

Maintenant, il est un vétéran de la marine américaine, un entraîneur de célébrités très recherché et un expert en conditionnement physique au combat, et le fondateur de Trifecta, un centre de boxe et de fitness. Il construit également une application cette année qu’il espère rivaliser avec Peleton.

«Je dirais que mon succès est probablement dû à la façon dont j’ai grandi», dit-il. «Tout le monde a le choix … de succomber au BS ou de s’en sortir et de s’améliorer grâce à lui. Il détermine qui vous êtes, les circonstances ne sont pas pertinentes. J’étais censé être quelqu’un et faire de bonnes choses. Dit Bamba.

Cette volonté de réussir ne s’est pas arrêtée même s’il semble à certains qu’il est déjà au sommet de sa carrière. Pendant le COVID-19, il a commencé à poursuivre activement son rêve d’enfance de devenir un boxeur professionnel et dit que cela «va plutôt bien», sous-estimant son succès en tant que quart de finaliste au match des Golden Gloves à New York.

Pour Bamba, la boxe était à l’origine un moyen de sortir de la pauvreté. L’homme de 31 ans se souvient d’avoir 25 ans et sans abri lorsqu’il a déménagé pour la première fois à New York.

«J’avais regardé des films YouTube [on boxing] et je n’avais pas mangé depuis trois ou quatre jours, et j’avais à peine de l’argent. C’était mauvais. J’ai découvert que si vous saviez comment boxer, vous pouviez vous battre pour 10 € par round, soit 3 minutes », dit Bamba.

Il a découvert qu’il n’était pas mal du tout. «Ensuite, j’ai réalisé que vous pouviez enseigner. J’ai essayé d’enseigner la première fois, mais j’étais horrible et j’ai dû rembourser cet argent à l’enfant », se souvient Bamba. «Je suis devenu bon en enseignement. Je me suis dit: ‘Hé, si je ne peux pas devenir champion du monde, je peux en faire un.’ »

Mais enseigner par inadvertance a également amélioré ses compétences de boxe de manière exponentielle.

Il aime actuellement se concentrer sur l’autonomisation des femmes grâce à des cours d’autodéfense. Il se souvient avoir réalisé que les femmes n’appréciaient pas vraiment les cours de boxe à l’origine parce qu’elles étaient «intimidées en raison de choses qui se passaient dans leur vie réelle».

Il les aide donc à exploiter cette peur dans l’autonomisation, en utilisant des scénarios de la vie réelle pour éduquer les femmes sur la façon de se défendre.

«C’est très gratifiant et je vois la confiance et la façon dont elle imprègne d’autres aspects de leur vie. Cela les rend plus à l’aise », dit-il.

Mais Bamba ne s’est pas arrêté là pour aider et responsabiliser les autres.

Il fait un don à des causes qui profitent aux femmes et aux enfants, en particulier à ceux du système de placement familial comme lui.

Il travaille avec la Precious Dreams Foundation, qui offre un dos confortable avec des articles personnalisés aux personnes en famille d’accueil, comme des oreillers, des chaussettes et des «petites choses amusantes», explique-t-il.

Il se souvient avoir été dans la situation de certains des enfants auxquels il fait maintenant un don. « [When] vous êtes dans la maison de quelqu’un que vous ne connaissez pas vraiment, un [simple travel] sac vous fait vous sentir mieux la nuit. «

Il choisit les organismes de bienfaisance en fonction de ceux auxquels il peut s’identifier. Par exemple, le jeudi soir, vous pouvez le trouver en train de se porter volontaire pour enseigner aux adolescents comment boxer à Queens, NY.

Bamba se souvient de son directeur de 5e année qui lui a dit un vieil adage qui l’a poussé à réaliser ses rêves. «Deux gars ont des pères ivres. L’un s’est retrouvé dans l’armée et l’autre en prison. Tous deux ont dit: «C’était à cause de mon père», se souvient Bamba. «Je m’en souviens encore et cela m’a beaucoup aidé.»

La carrière militaire de Bamba a commencé lorsqu’une publicité des Marines est tombée d’un magazine qu’il lisait à Gamestop alors qu’il avait presque 18 ans.

Presque par plaisanterie, il a appelé le numéro pour voir ce qui allait se passer. «Un sergent d’état-major s’est présenté à ma porte une heure plus tard. J’étais terrifié, ce grand gars. [The sergeant] mentionné [the military] était une chance pour une nouvelle vie et il avait un parcours similaire à moi, alors j’ai dit visser et à mon 18e anniversaire [a week later] Je suis arrivé à Parris Island. Je savais que je devais prendre une bonne décision.

Il a dit que cette leçon de simplement «se présenter» comme le sergent d’état-major lui a fait sentir qu’il était au bon endroit. De plus, il pensait que «l’uniforme était vraiment cool». Il attribue à l’armée d’avoir amplifié la personne qu’il était déjà, plutôt que de la transformer en autre chose. «Je voulais faire partie de quelque chose de plus grand que moi.»

Bien qu’il semble que Bamba ait réussi, il dit toujours qu’il cherche sa vraie vocation.

Lui et ses près de 15000 abonnés Instagram ont hâte de voir ce qu’il fera ensuite.

