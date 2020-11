La mère de Meghan McCain fait une douce mise à jour sur Baby Liberty

Meghan McCain est parti La vue à travers toute la folie que les élections présidentielles se sont révélées être. La co-animatrice conservatrice est en congé de maternité et profite de son temps avec Baby Liberty. Heureusement pour les fans, la mère de Meghan, Cindy McCain, a fait une apparition dans l’émission et a partagé une douce mise à jour sur les deux.

Meghan McCain | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Qu’a dit Cindy McCain à propos de Meghan McCain et de Liberty Sage?

Les fans aspiraient au retour de Meghan à La vue car ils aimeraient qu’elle pèse sur les élections présidentielles chaotiques. Il y a une semaine, elle avait annoncé qu’elle ne reviendrait pas au talk-show d’ABC pour les élections car elle allait continuer son congé.

«À tous ceux qui demandent – je ne serai pas sur La vue ou ABC cette semaine pour la couverture électorale », Meghan tweeté. «J’ai un amour et une passion profonds pour la politique et je suis fasciné par cette élection, mais je suis également reconnaissant pour ce temps précieux en congé de maternité que je passe avec mon incroyable bébé Liberty.

Cependant, Cindy était une invitée de l’émission cette semaine. Elle est reconnue pour avoir aidé l’Arizona à passer du rouge au bleu en faveur du président élu Joe Biden. Après avoir parlé de politique, les dames n’ont pas laissé Cindy partir sans s’interroger sur le nouvel ajout à la famille.

« Meghan va très bien et la petite Liberty est juste la meilleure », a déclaré Cindy sur La vue joyeusement. «Je n’ai pas encore pu la tenir à cause de COVID mais je fais face à l’heure et fais toutes sortes de choses pour que je puisse la voir. Elle est glorieuse, elle l’est vraiment. Nous sommes tellement chanceux de l’avoir.

Cindy McCain dit que Liberty est « belle »

Ce n’était pas la première fois que Cindy apparaissait sur La vue pour parler de sa petite-fille. Le militant politique avait invité un invité en octobre et a déclaré que le bébé Liberty était «beau» et «parfait».

«Elle est belle, elle est tout simplement parfaite», a déclaré Cindy. «Ils sont si heureux. C’est la première petite fille de la famille, donc je suis très excitée à ce sujet. Ils vont vraiment très bien; Meghan ne pouvait pas être plus heureuse, et [Meghan’s husband Ben Domenech], ainsi que. Les deux nouveaux parents qui profitent de chaque seconde.

La comédienne Joy Behar est intervenue et a déclaré que le bébé était «100% McCain».

« Ce bébé est un bébé McCain si jamais j’en ai vu un », a ajouté Behar.

‘La maternité est une euphorie’

Quand Meghan a rejoint La vue elle a toujours dit qu’elle n’était pas sûre de vouloir devenir maman. Cependant, après avoir été mère de Liberty, elle appelle la maternité «euphorie».

«Tous les clichés sont devenus réalité et ont dépassé bien au-delà de mes attentes les plus folles – c’est de loin la meilleure chose que j’ai jamais faite de toute ma vie et je suis complètement émerveillée par notre fille», a déclaré Meghan dans un post sur Instagram.

«Avoir la liberté, c’est comme observer toute ma vie de cœur et exister en dehors de mon corps», a-t-elle poursuivi. «C’est une petite chatte sauvage – belle, forte, alerte, déjà si pleine [of] la vie et l’esprit… J’aurais seulement aimé faire ça plus tôt.

Meghan n’a pas révélé quand elle reviendrait à l’émission de jour. cependant, La vue diffuse les matins de semaine à 11 h HE et à 10 h CT / PT sur ABC.