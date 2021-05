La mère de Kristen Welker et des amis partagent des conseils parentaux avant son congé de maternité

Comme le dit le proverbe, la mère sait le mieux!

Avant que la co-présentatrice de Weekend 45secondes.fr, Kristen Welker, ne prenne son congé de maternité, elle reçoit de sages conseils parentaux de la part de trois mamans spéciales de sa vie – sa mère, Julie Welker, son amie d’enfance Laura Lees Nagle et son collègue Dylan Dreyer.

Les quatre femmes se sont récemment entretenues par vidéoconférence pour parler de tout ce qui concerne la maternité, et Julie s’est même souvenue de la jeune Kristen, dont elle se souvient comme une fille énergique et courageuse.

«Une fois, j’ai reçu un appel de l’école maternelle disant que Kristen s’était cassé la jambe parce qu’elle faisait semblant d’être Wonder Woman et avait sauté d’une chaise», se souvient Julie. « Cela vous montre à quel point elle était active lorsqu’elle était enfant. »

Quand Kristen était encore enfant, Julie l’amenait souvent au travail. Cela a fini par être une bénédiction déguisée, aidant à favoriser un lien étroit entre la mère et la fille. « Passer du temps avec votre fille – et vous le savez tous les deux avec vos enfants – est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire », a déclaré Julie.

«Passer simplement le temps à les connaître, à les faire vous connaître, à connaître le travail que vous faites, et rien ne vaut de passer du temps avec eux.

À la maison, Kristen, sa mère et son père partageaient les repas quotidiens ensemble. «Une des choses que nous tenions à cœur était de dîner tous les soirs, en famille», a expliqué Julie. « Cela nous a permis de parler et de récapituler la journée et d’apprendre quelles expériences Kristen a eues et de lui parler de nos expériences et de notre travail … Il n’y a rien que je pense qui soit plus important que ce moment-là. »

Julie a toujours encouragé sa fille turbulente à embrasser sa vraie personnalité et a dit qu’elle prévoyait de transmettre la même leçon à sa petite-fille.

«Je dirais juste à ta fille d’être elle-même. Tout comme nous voulions que tu sois toi-même.

Julie a ajouté qu’elle était «absolument prête» à être grand-mère. « Je vais gâter, je vais traiter, mais surtout je ne peux pas attendre qu’elle soit assez âgée pour faire du shopping. »

Et quand des défis se présentent? « Le meilleur conseil est d’appeler votre maman! » Julie a plaisanté.

Dylan, qui est maintenant maman de deux garçons et attend un troisième enfant en novembre, était d’accord avec le jugement de Julie. «Tu as besoin de ta mère», dit-elle à Kristen. « Vous avez besoin des grands-parents parce qu’ils savent tout et que vous ne savez rien. »

Mais, Dylan a ajouté: « Il y a ce moment de, vous voulez juste que ce soit vous et (mari) John, et regardez-vous et dites: ‘Nous avons ceci.' »

Nagle, l’une des plus anciennes amies de Kristen, est maman de deux filles. Elle a révélé une astuce chaude que Julie a partagé avec elle: « Elle nous a appris, » Cela aussi passera « et je pense que c’est tellement vrai avec les enfants. La question de cette heure va changer pour la question de l’heure suivante. »

Avec tous les hauts et les bas de la maternité, Julie a rappelé à Kristen de documenter et de continuer à créer de nouveaux souvenirs de famille. « Vous l’enregistrez, l’écrivez, prenez des photos et encore une fois, le plus important est de passer autant de temps avec elle. »

En avril, Kristen et son mari, John Hughes, ont parlé de leur expérience de lutte contre l’infertilité et ont annoncé AUJOURD’HUI qu’ils attendaient leur premier enfant, une petite fille, avec l’aide d’une mère porteuse.

