La mère de Jennifer Lopez a détrôné l’Irlandais dans les meilleurs films de Netflix

Jennifer Lopez One by Jennifer Lopez Coffret cadeau

L'un est un sentiment, une énergie, une façon d'être qui reflète l'harmonie et apporte la paix. L'un est intérieur et éternel. Elle n'est pas limitée, mais elle est expansive, vulnérable, puissante. Aujourd'hui, notre monde a besoin d'une personne, en réalisant que nous sommes un monde et une personne. Vivre pour un espoir partagé, une signification et un but plus grands. Un but. Un rêve. Connecté, non séparé, nous sommes ON. One s'ouvre avec une explosion lumineuse de poivre rose et de fleurs délicates. Le jasmin et le daim apportent une élégance douce qui vous enveloppe de chaleur. Des notes de bois, de mousse et de patchouli s'harmonisent pour un parfum ancré. Ce parfum est végétalien Ce coffret cadeau comprend un parfum de 50 ml, une lotion pour le corps ONE de 75 ml et un mini parfum de 10 ml qui est livré dans une boîte souvenir.